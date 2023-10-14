В Украине обвинили в измене братьев, помогавших России организовать нападение на кафе

Прокуроры отметили, что Мамоны в Харьковской области, где расположен поселок Гроза, в 2022 году сотрудничали с сотрудниками российской полиции. Когда началось украинское наступление в области, они со своими семьями бежали в Россию.

Затем они дистанционно начали формировать круг коллаборантов и под прикрытием "дружеских переговоров" передали российским службам информацию об активности украинских силовиков в регионе, которая далее была передана армииi.

Прокуроры отмечают, что Владимир Манон сообщил российским службам о похоронах павшего защитника Украины Андрея Козыря, полностью осознавая, что на их бывших друзей и соседей будет направлено нападение.

Служба безопасности опубликовала СМС, присланные Владимиром, в которых он свидетельствовал о своей неприязни к одному из участников похорон, сказав "Скажите, когда он умрет".

Одной из жертв нападения стала женщина по имени Наталья Мамон, которая носит ту же фамилию, что и братья. Непонятно, какие у нее с обоими отношения, но в реестре граждан Украины указано, что она жила совсем близко к обоим.

Власти Украины отметили, что теперь пытаются найти братьев. Оба имеют российские паспорта и считается, что они находятся в России.

Как сообщалось ранее, российская ракета 5 октября поразила кафе в деревне Гроза, в котором в этот момент проходили поминки.