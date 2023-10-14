В Израиле продолжает кровопролитная война, Латвия готовится вывозить оттуда своих жителей. Между тем латвийцев заботят и местные проблемы: в частности вопрос отопления. Эдгар Ринкевич готовится отметить 100 дней нахождения на посту президента Латвии. Об этих и других новостях читайте подробнее в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 14 октября ⟩ Дорогие билеты на эвакуационный рейс, благодарность ХАМАС Путину и готовность рижан к отопительному сезону
Новости Латвии:
Министерство иностранных дел в сотрудничестве с airBaltic в понедельник, 16 октября, планирует осуществить специальный рейс из Израиля, сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.
С 16 по 31 октября 2023 года предприятие по управлению отходами CleanR и предприятие системы ответственности производителей Zaļā josta в рамках специальной акции приглашают жителей Риги и окрестностей столицы бесплатно сдавать изношенные шины легковых автомобилей, сообщила RUS TVNET руководитель департамента управления бытовыми отходами CleanR Лиене Румпане.
В Елгаве суши-бар отказался обслуживать детей, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Президенту Эдгару Ринкевичу за короткое время удалось радикально изменить отношение общества к институту президента, сказала агентству ЛЕТА политолог, лектор Рижского университета Страдиня Лелде Метла-Розентале, оценивая первые 100 дней Ринкевича на этом посту.
Большинство водителей соблюдают разрешенную скорость движения, чтобы избежать штрафа, а об опасности превышения скорости они не думают, указали агентству LETA представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), сославшись на исследования и наблюдения за дорожным движением, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
В субботу армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала возможную группу террористов, которые пытались проникнуть в Израиль со стороны Ливии, кроме того, ликвидирован глава воздушных сил движения ХАМАС Мерад Абу Мерад, пишет dpa.
Представители палестинского движения ХАМАС выступили с заявлением, что высоко ценят позицию президента России Владимира Путина за позицию, "отвергающую агрессию и блокаду Газы", и за "усилия России, направленные на прекращение сионистской агрессии", пишет "Медуза".
Армия Израиля в субботу принесла извинения за убийство видеографа информационного агентства Reuters, когда запущенный при налете снаряд упал в Ливане.
С вечера пятницы Россия существенно ограничила пропускную способность пункта Виентули на латвийско-российской границе, что привело к образованию очередей из людей и транспортных средств, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной охране (ГПО).
Россия пытается дестабилизировать регион Балтийского моря, а российские государственные пропагандисты призывают захватить остров Готланд для установления контроля над регионом на фоне вероятности, что РФ планирует соответствующее вторжение на 2028 год, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в своем вечернем обращении к украинцам.
Во Франции уровень плана контртеррористической готовности Vigipirate по решению правительства вечером в пятницу, 13 октября, был повышен до уровня "чрезвычайной готовности к нападению".
Интересное чтиво:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, готовы ли они к отопительному сезону. Ответы рижан смотрите на видео!
Несмотря на заявления Госполиции о низком уровне угрозы после полученных спамовых писем о "минировании", некоторые учебные заведения на этой неделе все же прибегли к эвакуации. Неочевидный побочный эффект - приготовленные обеды в эвакуированных школах и детских садах так и остались нетронутыми.
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