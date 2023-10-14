Главное за 14 октября ⟩ Дорогие билеты на эвакуационный рейс, благодарность ХАМАС Путину и готовность рижан к отопительному сезону

Геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист Константин Ранкс в беседе с RUS TVNET объяснил, чего ждать от латвийской погоды этой осенью, а также к чему стоит быть готовыми.

Вот уже более года на стороне Украины против российской армии воюет подразделение, целиком состоящее из выходцев из России. Русский добровольческий корпус существует с августа 2022 года, и с тех пор он провел ряд ярких военно-политических акций как в Украине, так и на территории самой России. Каким образом совсем маленькому отряду русских добровольцев удается это делать, в "Украинской студии" Rus.Postimees рассказал начальник штаба РДК с позывным "Фортуна".

Подростки Хулья (населенный пункт в Эстонии) начали играть в опасную для жизни и глупую игру: одетые в темную одежду, в сумерках они ложатся на шоссе и вскакивают только в последний момент, когда приближается машина. "Игра" происходит у автобусной остановки в поселке Хулья волости Кадрина, и хотя дорога там освещена, водители могут не заметить лежащих на дороге детей, сообщает Rus.Postimees.

После развода родителей 22-летняя Нета Портал шесть лет не общалась со своим отцом. Но когда вооруженные боевики ХАМАС ворвались в ее дом в кибуце Кфар-Аза и выпустили в нее шесть пуль, она знала, что отец – единственный, кто может ее спасти.

"Поучительный пример того, что бывает, когда не соблюдаешь правила дорожного движения", - сказано в видео, размещенном в Facebook. Об этом сообщает полицейский участок в городе Йыхви (Эстония). В результате аварии пострадали двое детей.

Эдвард Мордейк - известный и как Эдвард Мордрейк - живший в XIX веке англичанин, родившийся с еще одним лицом на затылке, которое могло шептать, смеяться и плакать. По ночам это лицо шептало Мордейку вещи, "которые можно бы было говорить только в аду", поэтому свою мучительную жизнь Мордейк закончил самоубийством. По крайней мере так гласит легенда...