Видео ⟩ У памятника Свободы проходит акция в поддержку Израиля

В ответ на происходящее в Израиле и в знак протеста против войны в Риге у памятника Свободы сегодня, 14 октября, в 20:00, началась акция поддержки.
Цель акции также - "поддержать народ и людей Израиля в эти тяжелые времена".
Еще до 20:00 у памятника Свободы прошли подготовительные работы. Участники акции выставили у памятника Свободы свечи.
Уже сообщалось, что 7 октября террористическая группировка ХАМАС начала масштабную наступательную операцию против Израиля, убивая мирных жителей и захватывая заложников. К настоящему моменту в результате атак погибли тысячи израильтян, в плену находятся около 150 заложников.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!