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Видео ⟩ У памятника Свободы проходит акция в поддержку Израиля

rus.tvnet.lv
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Акция в поддержку Израиля в Риге.
Акция в поддержку Израиля в Риге. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ответ на происходящее в Израиле и в знак протеста против войны в Риге у памятника Свободы сегодня, 14 октября, в 20:00, началась акция поддержки.

Цель акции также - "поддержать народ и людей Израиля в эти тяжелые времена".

Еще до 20:00 у памятника Свободы прошли подготовительные работы. Участники акции выставили у памятника Свободы свечи.

Уже сообщалось, что 7 октября террористическая группировка ХАМАС начала масштабную наступательную операцию против Израиля, убивая мирных жителей и захватывая заложников. К настоящему моменту в результате атак погибли тысячи израильтян, в плену находятся около 150 заложников.

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