Видео ⟩ В Германии и Великобритании прошли акции в поддержку палестинцев

В Лондоне в субботу несколько тысяч человек собрались в поддержку палестинцев, а в Дюссельдорфе в подобной акции приняли участие несколько сотен человек.
Полиция Великобритании ранее предупреждала людей о том, что любой, кто в ходе демонстрации выразит поддержку исламистской группировке боевиков ХАМАС, будет задержан.
Полиция подчеркнула, что поддержка палестинцев и использование флага Палестины не считается преступлением, в отличии от поддержки ХАМАС, признанной в Великобритании запрещенной террористической организацией. Ее членам и сторонникам грозит до 14 лет тюрьмы.
Участники шествия собрались у штаб-квартиры британской общественной вещательной корпорации Би-би-си, вход в которую в субботу утром был испачкан красной краской, протестующие выступили против отказа вещательной организации называть ХАМАС террористами.
London, UK🇬🇧 Massive protest in support for Palestine.🇵🇸pic.twitter.com/fTERLKYgvS— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 14, 2023
После этого участники шествия с плакатами "Свободу Палестине", "Положить конец бойне" и "Санкции Израилю" прошли через Лондон для участия в митинге у здания парламента и офиса премьер-министра Риши Сунака и резиденции на Даунинг-стрит.
Tens of thousands are at the London rally in support of Palestine one week after Palestinian jihadists launched terrorist attacks in southern Israel from Gaza, killing around 1,300 people, mostly civilians. pic.twitter.com/UFbJeOO4jj— Andy Ngô 🏳️🌈 (@MrAndyNgo) October 14, 2023
Аналогичная акция протеста в поддержку палестинцев прошла в субботу в Дюссельдорфе, на западе Германии.
Despite the German police’s suppression of these protests... a demonstration in Dusseldorf, Germany, in support of Palestine and rejection of the Israeli aggression against Gaza.#GazaGenocide #PalestineGenocide pic.twitter.com/2E8Zb4ckbz— Zahiah زهية (@zahiahx) October 14, 2023
Несмотря на то, что было заявлено мероприятие с участием 50 человек, полиция сообщила, что в Дюссельдорфе собралось около 700 человек.
Атмосфера на митинге была мрачной, люди были обеспокоены более чем миллионом палестинских мирных жителей, которым Израиль приказал покинуть север сектора Газа перед возможным наземным наступлением.
Демонстрации планировались и в других местах Германии, однако в ряде городов, таких как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, власти запретили их, опасаясь распространения антисемитизма.
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