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Видео ⟩ В Германии и Великобритании прошли акции в поддержку палестинцев

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Акции в поддержку палестинцев
Акции в поддержку палестинцев Фото: AP/Scanpix

В Лондоне в субботу несколько тысяч человек собрались в поддержку палестинцев, а в Дюссельдорфе в подобной акции приняли участие несколько сотен человек.

Полиция Великобритании ранее предупреждала людей о том, что любой, кто в ходе демонстрации выразит поддержку исламистской группировке боевиков ХАМАС, будет задержан.

Полиция подчеркнула, что поддержка палестинцев и использование флага Палестины не считается преступлением, в отличии от поддержки ХАМАС, признанной в Великобритании запрещенной террористической организацией. Ее членам и сторонникам грозит до 14 лет тюрьмы.

Участники шествия собрались у штаб-квартиры британской общественной вещательной корпорации Би-би-си, вход в которую в субботу утром был испачкан красной краской, протестующие выступили против отказа вещательной организации называть ХАМАС террористами.

После этого участники шествия с плакатами "Свободу Палестине", "Положить конец бойне" и "Санкции Израилю" прошли через Лондон для участия в митинге у здания парламента и офиса премьер-министра Риши Сунака и резиденции на Даунинг-стрит.

Аналогичная акция протеста в поддержку палестинцев прошла в субботу в Дюссельдорфе, на западе Германии.

Несмотря на то, что было заявлено мероприятие с участием 50 человек, полиция сообщила, что в Дюссельдорфе собралось около 700 человек.

Атмосфера на митинге была мрачной, люди были обеспокоены более чем миллионом палестинских мирных жителей, которым Израиль приказал покинуть север сектора Газа перед возможным наземным наступлением.

Демонстрации планировались и в других местах Германии, однако в ряде городов, таких как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, власти запретили их, опасаясь распространения антисемитизма.

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