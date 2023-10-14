Видео ⟩ В Германии и Великобритании прошли акции в поддержку палестинцев

Аналогичная акция протеста в поддержку палестинцев прошла в субботу в Дюссельдорфе, на западе Германии.

Despite the German police’s suppression of these protests... a demonstration in Dusseldorf, Germany, in support of Palestine and rejection of the Israeli aggression against Gaza.#GazaGenocide #PalestineGenocide pic.twitter.com/2E8Zb4ckbz — Zahiah زهية (@zahiahx) October 14, 2023

Несмотря на то, что было заявлено мероприятие с участием 50 человек, полиция сообщила, что в Дюссельдорфе собралось около 700 человек.

Атмосфера на митинге была мрачной, люди были обеспокоены более чем миллионом палестинских мирных жителей, которым Израиль приказал покинуть север сектора Газа перед возможным наземным наступлением.

Демонстрации планировались и в других местах Германии, однако в ряде городов, таких как Берлин, Франкфурт и Мюнхен, власти запретили их, опасаясь распространения антисемитизма.