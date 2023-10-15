Российская армия ведет массированный штурм Авдеевки. Что там происходит и почему это важно

Глава Авдеевской городской администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире украинского телевидения, что штурмы города продолжаются, однако в ночь на 14 октября впервые за последние дни не было массированных ракетных и авиационных обстрелов населенного пункта, велся лишь огонь из артиллерийских орудий.

Авдеевский коксохимический комбинат был одним из крупнейших подобных предприятий Украины Фото: Reuters

«Сегодня уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов. Пытаются все же Авдеевку окружить, — сказал Барабаш (цитата по украинскому общественному вещателю „Суспильне“). — Все больше и больше сил бросают для реализации своих задач».

«Днем тишины в городе не бывает вообще. Бьют из всего, что есть в наличии. Относительно эвакуации — она продолжается. Не в тех объемах, как бы хотелось. В основном из-за того, что люди не имеют желания. По состоянию на утро в городе остаются 1620 человек. Есть гуманитарная помощь, медицина, продукты», — сказал Барабаш.

Контекст Фото: BBC

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Линия Фото: BBC

Глава ГВА также сообщил, что в течение недели из Авдеевки выехали семь жителей. При этом согласованных гуманитарных коридоров для эвакуации населения нет.