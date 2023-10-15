Израиль анонсировал крупную наземную операцию в секторе Газа

"ЦАХАЛ выявил тенденцию перемещения жителей на юг, хотя террористическая организация ХАМАС пыталась воспрепятствовать этому переезду, чтобы использовать этих жителей в качестве живого щита", - говорится в заявлении израильских военных.

Последствия атаки ХАМАС на Израиль

Сотни боевиков ХАМАС 7 октября проникли в израильские населенные пункты рядом с сектором Газа и начали убивать местных жителей. Всего в результате атаки погибло более 1300 жителей Израиля, еще около 150 человек были взяты в плен. Израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны и пообещали в ответ на нападение уничтожить ХАМАС.

На протяжении следующей недели ЦАХАЛ наносил удары по объектам радикального движения в секторе Газа. ХАМАС также обстреливал территорию Израиля. По данным израильской армии на 14 октября, в результат ударов были убиты более 1000 боевиков ХАМАС. Палестинская сторона заявила, что в результате обстрелов погибли более 2 тысяч человек.