Видео ⟩ Французский футболист посмеялся во время минуты молчания в честь жертв войны в Израиле

Кроме того, Францию в пятницу затронул и инцидент с террористом - нападавший во французском городе Аррас убил учительницу и ранил еще трех человек. Французские власти допускают, что нападение может быть связано с обострением насилия на Ближнем Востоке, и президент Эммануэль Макрон осудил его как "исламский теракт".

French football player Jean-Clair Todibo laughs during the minute of silence for the teacher whose throat was slit in Arras.pic.twitter.com/ZvOnhJIst7 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023

Во время трансляции было видно, как футболист улыбается во время минуты памяти. Футбольные фанаты в соцсетях выразили возмущение отношением и проявлением неуважения Тодибо.

Один из пользователей соцсетей сообщил: "Если бы жертвой был его отец, он бы смеялся?".