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Видео ⟩ Французский футболист посмеялся во время минуты молчания в честь жертв войны в Израиле

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Французский футболист Жан-Клер Тодибо, играющий на позиции центрального защитника, вызвал в соцсетях гнев футбольных болельщиков, поскольку запечатлен, как он улыбается во время минуты молчания в память о жертвах войны в Израиле, сообщают зарубежные СМИ.

Кроме того, Францию в пятницу затронул и инцидент с террористом - нападавший во французском городе Аррас убил учительницу и ранил еще трех человек. Французские власти допускают, что нападение может быть связано с обострением насилия на Ближнем Востоке, и президент Эммануэль Макрон осудил его как "исламский теракт".

Во время трансляции было видно, как футболист улыбается во время минуты памяти. Футбольные фанаты в соцсетях выразили возмущение отношением и проявлением неуважения Тодибо.

Один из пользователей соцсетей сообщил: "Если бы жертвой был его отец, он бы смеялся?".

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