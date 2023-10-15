По неофициальной информации, в Израиле погибла подданная Латвии

Как сообщили TVNET в МИДе, такую информацию посольство получило от близких. Посольство обратилось за официальным подтверждением факта смерти в израильские учреждения. Официального подтверждения по факту смерти пока не поступало, отмечает ведомство.

Кроме того в МИДе сообщили, что у погибшей было два гражданства: Латвии и Израиля.

Напомним, армия обороны Израиля объявила, что после мобилизации сотен тысяч резервистов готовится к атаке на ХАМАС с воздуха, моря и суши.

Сотни боевиков ХАМАС 7 октября проникли в израильские населенные пункты рядом с сектором Газа и начали убивать местных жителей. Всего в результате атаки погибло более 1300 жителей Израиля, еще около 150 человек были взяты в плен. Израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны и пообещали в ответ на нападение уничтожить ХАМАС.

На протяжении следующей недели ЦАХАЛ наносил удары по объектам радикального движения в секторе Газа. ХАМАС также обстреливал территорию Израиля. По данным израильской армии на 14 октября, в результат ударов были убиты более 1000 боевиков ХАМАС. Палестинская сторона заявила, что в результате обстрелов погибли более 2 тысяч человек.

Фото: нападение ХАМАС на Израиль