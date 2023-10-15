Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за плохой погоды

Израиль из-за неблагоприятных погодных условий отложил запланированную наземную операцию в секторе Газа на несколько дней. Операция должна была начаться уже в конце нынешней недели, но сильная облачность затрудняет видимость для пилотов и БПЛА, поэтому наступление было решено отложить, сообщила вечером в субботу, 14 октября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, целью запланированной операции является уничтожение политического и военного руководства радикального исламистского движения ХАМАС, боевики которого в конце прошлой недели совершили террористическое нападение на Израиль и убили сотни людей, но грядущее наступление грозит втянуть Израиль в многомесячные уличные бои за каждый дом.

Прогнозируемые трудности для израильской армии

В городе Газа и в северной части одноименного сектора построена многокилометровая сеть подземных тоннелей, в которых, предположительно, закрепились палестинские боевики. Израильская армия полагает, что ХАМАС попытается остановить ее наступление путем подрыва тоннелей в то время, когда израильские солдаты будут над ними находиться.