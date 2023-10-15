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США упомянули, что надо готовиться к войне с Россией и Китаем. Путин комментирует

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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Asatur Yesayants/shutterstock

Владимир Путин прокомментировал доклад комиссии Конгресса США, в котором говорится, что властям США необходимо готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, сообщает "Медуза".

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" Путин рассказал, что не воспринимает эти рекомендации всерьез.

"Если говорить про войну между великими ядерными державами - это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна, или может прийти в голову. Н

о если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более, воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что все это по серьезному. Так, друг друга пугают просто, по-моему", - заявил Путин.

Он добавил, что если США захотят воевать с Россией, то этот конфликт будет совсем не похож на "специальную военную операцию" в Украине.

"Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему: хочешь мира, готовься к войне", - добавил Путин.

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