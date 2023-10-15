В пожаре в офисном здании, в Риге, погиб человек

Вызов на место происшествия на ул. Биекенсалас, в Риге, служба получила в субботу в 9:35. На месте происшествия в трехэтажном офисном здании горели бытовые вещи на площади 10 квадратных метров, в результате чего в огне погиб человек. Пожар был ликвидирован в 11:11.

В середине дня, в 13:57, в VUGD поступил вызов на улицу Илмаяс в Риге, где на втором этаже четырехэтажного жилого дома чувствовался дым, а также звучал сигнал детектора дыма. Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на плите горит оставленная без присмотра еда на площади 0,2 квадратных метра. Из задымленного жилища был эвакуирован один человек, которого спасатели передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Пожар ликвидирован в 14:31.

Кроме того, в субботу VUGD получила 20 вызовов в связи с упавшими на проезжие части деревьями. Больше всего - семь вызовов - поступили из Риги.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 67 вызовов: 12 на тушение пожаров, 43 на спасательные работы, 12 вызовов оказались ложными.