Скончался олимпийский чемпион по волейболу Олег Антропов

Родившийся в Казахстане Антропов выступал за "Радиотехнику" с 1972 по 1978 год, а затем руководил этой командой уже в качестве тренера. Кроме того, в Латвии он руководил командой "Озолниеки", а за рубежом работал в Хорватии, Словакии, Россия и Японии.

В составе сборной СССР Антропов в 1968 году стал олимпийским чемпионом, а годом позже завоевал бронзовые медали чемпионата мира. Имеются в его копилке и награды за победы в европейских кубках.

В конце 80-х годов юниорская сборная СССР под руководством Антропова одержала победу на чемпионатах мира и Европы.