Западные страны призывают своих граждан в Газе быть готовыми к эвакуации через границу с Египтом. Что еще происходит вокруг войны Израиля и ХАМАС

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило в субботу, что в настоящее время более двух миллионов человек находятся в опасности из-за недостатка воды.

Международные организации опасаются, что нехватка воды может привести к гуманитарной катастрофе в палестинском анклаве Фото: AFP

Египет в воскресенье заявил, что совместно со своими международными и региональными партнерами активизирует усилия по доставке помощи в сектор Газа. Однако, по словам корреспондентов, грузовики с гуманитарными грузами в воскресенье по-прежнему неподвижно стояли с египетской стороны границы.

При этом Каир настаивает, что его национальная безопасность приоритетна, и не готов обсуждать любые планы по перемещению палестинцев в Египет.

Власти страны предлагают провести саммит для обсуждения последних событий, связанных с кризисом в Газе, и будущего палестинской проблемы.

Дипломатическая активность

Ситуация в Газе в последние дни активно обсуждается дипломатами всех уровней и главами государств.

В Великобританию прибыл король Иордании Абдалла, который в воскресенье встречается с премьер-министром Риши Сунаком.

В офисе короля Абдаллы заявили, что его визит в Лондон — это часть европейского турне, предпринятого с целью «мобилизации международной поддержки для прекращения войны в Газе».

Он также посетит Рим, Берлин и Париж, где проведет встречи для обсуждения "опасной и ухудшающейся ситуации в Газе" и "необходимости содействовать оказанию гуманитарной помощи палестинцам".