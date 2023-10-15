Британское правительство призвало своих граждан, находящихся в Газе, быть в любой момент готовыми к тому, что пограничный переход "Рафах" в Египет будет снова открыт - возможно, на очень короткий срок. С аналогичным призывам к своим соотечественникам обратились и власти ряда других стран.
Западные страны призывают своих граждан в Газе быть готовыми к эвакуации через границу с Египтом. Что еще происходит вокруг войны Израиля и ХАМАС
По оценкам Даунинг-стрит, в Израиле и секторе Газа находятся до 60 тысяч британских граждан.
В заявлении, распространенном в воскресенье, МИД Великобритании сообщил, что официальные лица работают с египетскими властями, пытаясь организовать выезд британских граждан и граждан с двойным гражданством, а также их супругов и детей, из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе палестинского анклава с Египтом.
В настоящее время этот КПП на юге Газы на границе с Египтом — единственный способ покинуть страну. При этом ХАМАС, Египет и Израиль в той или иной форме контролируют, кто может им воспользоваться.
Британских граждан призывают двигаться на юг сектора в соответствии с указаниями израильского правительства и направляют им сообщения с просьбой быть начеку в случае открытия контрольно-пропускного пункта.
Днем в воскресенье госдепартамент США также призвал своих граждан и палестинцев, имеющих американские паспорта, ждать возле погранперехода, который может «открыться на короткое время».
Каир и Вашингтон договорились, что КПП «Рафах» будет открыт для граждан США и палестинцев с гражданством США до 17:00 по местному времени.
Представитель госдепартамента сообщил, что гражданам США было рекомендовано двигаться в сторону «Рафаха», поскольку уведомление об открытии КПП может поступить поздно, а сам он может быть открыт только на ограниченное время.
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Однако даже добраться до самого КПП из северной части Газы непросто.
Армия обороны Израиля утверждает, что сотни тысяч палестинцев, движущихся на юг, застревают в пробках, намерено создаваемых блокпостами ХАМАС.
Ранее исламистская группировка распространила заявление, в котором назвала призыв Израиля к жителям Газы покинуть северную часть анклава провокацией, потребовав, чтобы те оставались по домам.
«ХАМАС затрудняет передвижение жителей сектора Газа по основным дорогам и препятствует проезду транспортных средств по этим дорогам», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Военные опубликовали видеозапись, демонстрирующую плотный поток машин в секторе Газа, причиной которого, по их словам, стали блокпосты ХАМАС.
Эвакуация из Израиля
Эвакуация иностранцев из Израиля тем временем идет полным ходом.
Накануне уже третий чартерный рейс, организованный правительством Великобритании для своих граждан, вылетел из Израиля.
В воскресенье посольство США в Израиле сообщило, что американское правительство эвакуирует своих граждан из Израиля на Кипр морским путем. При этом право на эвакуацию получат только граждане США и члены их семей.
Судно отправится из порта Хайфы на севере Израиля в понедельник. При этом эвакуируемым предстоит самим добраться до Хайфы, а потом с Кипра на родину.
В ночь на воскресенье из Тель-Авива в Бухарест улетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины. На нем Израиль покинули 207 граждан Украины, в том числе 63 ребенка. Еще один рейс, также в Румынию, для 155 украинских граждан запланирован на воскресенье.
Германия собирается эвакуировать своих граждан из Израиля на военных самолетах. В ночь на воскресенье аэробусы A400M вылетели из Германии в Израиль, а Минобороны страны сообщило о запланированных эвакуационных рейсах.
При этом в субботу МИД Израиля отозвал разрешение на запланированную эвакуацию иностранцев из сектора Газа за два часа до ее начала.
«Вчера было официально подкреплено документальное разрешение на эвакуацию граждан Украины, как и других граждан иностранных государств, которые должны были пересечь погранпункт „Рафах“, — описал ситуацию уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. — Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение».
В течение последней недели Израиль прекратил поставлять в Газу воду, продовольствие и электроэнергию, добиваясь возвращения захваченных боевиками заложников, что вызвало обеспокоенность международного сообщества по поводу возможности гуманитарной катастрофы в секторе.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило в субботу, что в настоящее время более двух миллионов человек находятся в опасности из-за недостатка воды.
Египет в воскресенье заявил, что совместно со своими международными и региональными партнерами активизирует усилия по доставке помощи в сектор Газа. Однако, по словам корреспондентов, грузовики с гуманитарными грузами в воскресенье по-прежнему неподвижно стояли с египетской стороны границы.
При этом Каир настаивает, что его национальная безопасность приоритетна, и не готов обсуждать любые планы по перемещению палестинцев в Египет.
Власти страны предлагают провести саммит для обсуждения последних событий, связанных с кризисом в Газе, и будущего палестинской проблемы.
Дипломатическая активность
Ситуация в Газе в последние дни активно обсуждается дипломатами всех уровней и главами государств.
В Великобританию прибыл король Иордании Абдалла, который в воскресенье встречается с премьер-министром Риши Сунаком.
В офисе короля Абдаллы заявили, что его визит в Лондон — это часть европейского турне, предпринятого с целью «мобилизации международной поддержки для прекращения войны в Газе».
Он также посетит Рим, Берлин и Париж, где проведет встречи для обсуждения "опасной и ухудшающейся ситуации в Газе" и "необходимости содействовать оказанию гуманитарной помощи палестинцам".
Госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает свое турне по столицам ближневосточных государств. Хотя в ходе визита в Израиль он заявил, что США будут и дальше поддерживать еврейское государство и что Израиль имеет право на самозащиту, однако важно и то, как он его реализует.
Источник агентства AFP в окружении госсекретаря рассказал, что тот обсуждал с израильской стороной «необходимость установления каких-то безопасных зон, куда гражданское население сможет переместиться и быть в безопасности от законных операций по установлению безопасности Израиля».
Блинкен также посетил Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Однако подробности этих переговоров неизвестны, кроме того, что они, по словам самого госсекретаря, прошли «очень продуктивно».
Саудовская Аравия и Израиль в последнее время двигались к заключению исторического мирного соглашения при посредничестве США, однако после нападения ХАМАС Эр-Рияд, по сообщениям источников, негласно поставил этот процесс на паузу.
В субботу Блинкен говорил по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И. Он подтвердил, что Вашингтон поддерживает Израиль и осуждает террористические атаки ХАМАС, сообщил представитель госдепартамента.
«Госсекретарь также обсудил важность поддержания стабильности в регионе и предотвращения вступления других сторон в конфликт», — цитирует сообщение Washington Post.
Глава МИД Китая в свою очередь заявил, что палестино-израильский конфликт продолжает обостряться и грозит выйти из-под контроля.
А в воскресенье Ван И заявил, что действия Израиля в секторе Газа «вышли за рамки самообороны» и что израильское правительство должно «прекратить коллективное наказание жителей Газы».
Это стало самым резким заявлением Пекина по вопросу палестино-израильского противостояния с 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию страны, убили около 1500 человек и более захватили в заложники.
Россия тем временем запросила на понедельник, 16 октября, голосование в Совете Безопасности ООН по своей резолюции о конфликте между Израилем и ХАМАС. Одностраничный проект резолюции призывает к освобождению заложников, доступу к гуманитарной помощи и безопасной эвакуации гражданских лиц. Все это относится к Израилю и палестинцам (в проекте резолюции группировка ХАМАС напрямую не упоминается).
Однако резолюция Совета Безопасности ООН должна набрать как минимум девять голосов и не получить вето со стороны США, Великобритании, Франции или Китая. США же традиционно защищают своего союзника Израиль от любых действий в Совбезе ООН, противоречащих его интересам, поэтому судьба резолюции под вопросом.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.