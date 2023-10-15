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Западные страны призывают своих граждан в Газе быть готовыми к эвакуации через границу с Египтом. Что еще происходит вокруг войны Израиля и ХАМАС

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

​Британское правительство призвало своих граждан, находящихся в Газе, быть в любой момент готовыми к тому, что пограничный переход "Рафах" в Египет будет снова открыт - возможно, на очень короткий срок. С аналогичным призывам к своим соотечественникам обратились и власти ряда других стран.

По оценкам Даунинг-стрит, в Израиле и секторе Газа находятся до 60 тысяч британских граждан.

В заявлении, распространенном в воскресенье, МИД Великобритании сообщил, что официальные лица работают с египетскими властями, пытаясь организовать выезд британских граждан и граждан с двойным гражданством, а также их супругов и детей, из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе палестинского анклава с Египтом.

В настоящее время этот КПП на юге Газы на границе с Египтом — единственный способ покинуть страну. При этом ХАМАС, Египет и Израиль в той или иной форме контролируют, кто может им воспользоваться.

Британских граждан призывают двигаться на юг сектора в соответствии с указаниями израильского правительства и направляют им сообщения с просьбой быть начеку в случае открытия контрольно-пропускного пункта.

Днем в воскресенье госдепартамент США также призвал своих граждан и палестинцев, имеющих американские паспорта, ждать возле погранперехода, который может «открыться на короткое время».

Каир и Вашингтон договорились, что КПП «Рафах» будет открыт для граждан США и палестинцев с гражданством США до 17:00 по местному времени.

Представитель госдепартамента сообщил, что гражданам США было рекомендовано двигаться в сторону «Рафаха», поскольку уведомление об открытии КПП может поступить поздно, а сам он может быть открыт только на ограниченное время.

Фото: BBC

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Фото: BBC
В Израиле утверждают, что ХАМАС намеренно создает пробки на дорогах, чтобы затруднить бегство гражданского населения
В Израиле утверждают, что ХАМАС намеренно создает пробки на дорогах, чтобы затруднить бегство гражданского населения Фото: Getty Images

Однако даже добраться до самого КПП из северной части Газы непросто.

Армия обороны Израиля утверждает, что сотни тысяч палестинцев, движущихся на юг, застревают в пробках, намерено создаваемых блокпостами ХАМАС.

Ранее исламистская группировка распространила заявление, в котором назвала призыв Израиля к жителям Газы покинуть северную часть анклава провокацией, потребовав, чтобы те оставались по домам.

Фото: BBC

«ХАМАС затрудняет передвижение жителей сектора Газа по основным дорогам и препятствует проезду транспортных средств по этим дорогам», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Военные опубликовали видеозапись, демонстрирующую плотный поток машин в секторе Газа, причиной которого, по их словам, стали блокпосты ХАМАС.

Эвакуация из Израиля

В субботу в Сантьяго приземлился военно-транспортный самолет с выехавшими из Израиля гражданами Чили
В субботу в Сантьяго приземлился военно-транспортный самолет с выехавшими из Израиля гражданами Чили Фото: AFP

Эвакуация иностранцев из Израиля тем временем идет полным ходом.

Накануне уже третий чартерный рейс, организованный правительством Великобритании для своих граждан, вылетел из Израиля.

В воскресенье посольство США в Израиле сообщило, что американское правительство эвакуирует своих граждан из Израиля на Кипр морским путем. При этом право на эвакуацию получат только граждане США и члены их семей.

Судно отправится из порта Хайфы на севере Израиля в понедельник. При этом эвакуируемым предстоит самим добраться до Хайфы, а потом с Кипра на родину.

В ночь на воскресенье из Тель-Авива в Бухарест улетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины. На нем Израиль покинули 207 граждан Украины, в том числе 63 ребенка. Еще один рейс, также в Румынию, для 155 украинских граждан запланирован на воскресенье.

Германия собирается эвакуировать своих граждан из Израиля на военных самолетах. В ночь на воскресенье аэробусы A400M вылетели из Германии в Израиль, а Минобороны страны сообщило о запланированных эвакуационных рейсах.

При этом в субботу МИД Израиля отозвал разрешение на запланированную эвакуацию иностранцев из сектора Газа за два часа до ее начала.

«Вчера было официально подкреплено документальное разрешение на эвакуацию граждан Украины, как и других граждан иностранных государств, которые должны были пересечь погранпункт „Рафах“, — описал ситуацию уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. — Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение».

В течение последней недели Израиль прекратил поставлять в Газу воду, продовольствие и электроэнергию, добиваясь возвращения захваченных боевиками заложников, что вызвало обеспокоенность международного сообщества по поводу возможности гуманитарной катастрофы в секторе.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило в субботу, что в настоящее время более двух миллионов человек находятся в опасности из-за недостатка воды.

Международные организации опасаются, что нехватка воды может привести к гуманитарной катастрофе в палестинском анклаве
Международные организации опасаются, что нехватка воды может привести к гуманитарной катастрофе в палестинском анклаве Фото: AFP

Египет в воскресенье заявил, что совместно со своими международными и региональными партнерами активизирует усилия по доставке помощи в сектор Газа. Однако, по словам корреспондентов, грузовики с гуманитарными грузами в воскресенье по-прежнему неподвижно стояли с египетской стороны границы.

При этом Каир настаивает, что его национальная безопасность приоритетна, и не готов обсуждать любые планы по перемещению палестинцев в Египет.

Власти страны предлагают провести саммит для обсуждения последних событий, связанных с кризисом в Газе, и будущего палестинской проблемы.

Дипломатическая активность

Ситуация в Газе в последние дни активно обсуждается дипломатами всех уровней и главами государств.

В Великобританию прибыл король Иордании Абдалла, который в воскресенье встречается с премьер-министром Риши Сунаком.

В офисе короля Абдаллы заявили, что его визит в Лондон — это часть европейского турне, предпринятого с целью «мобилизации международной поддержки для прекращения войны в Газе».

Он также посетит Рим, Берлин и Париж, где проведет встречи для обсуждения "опасной и ухудшающейся ситуации в Газе" и "необходимости содействовать оказанию гуманитарной помощи палестинцам".

Госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает свое турне по столицам ближневосточных государств. Хотя в ходе визита в Израиль он заявил, что США будут и дальше поддерживать еврейское государство и что Израиль имеет право на самозащиту, однако важно и то, как он его реализует.

Источник агентства AFP в окружении госсекретаря рассказал, что тот обсуждал с израильской стороной «необходимость установления каких-то безопасных зон, куда гражданское население сможет переместиться и быть в безопасности от законных операций по установлению безопасности Израиля».

Блинкен также посетил Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Однако подробности этих переговоров неизвестны, кроме того, что они, по словам самого госсекретаря, прошли «очень продуктивно».

Саудовская Аравия и Израиль в последнее время двигались к заключению исторического мирного соглашения при посредничестве США, однако после нападения ХАМАС Эр-Рияд, по сообщениям источников, негласно поставил этот процесс на паузу.

Энтони Блинкен сообщил, что "очень конструктивно" побеседовал с наследным принцем Королевства Саудовской Аравии
Энтони Блинкен сообщил, что "очень конструктивно" побеседовал с наследным принцем Королевства Саудовской Аравии Фото: Royal Court of Saudi Arabia

В субботу Блинкен говорил по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И. Он подтвердил, что Вашингтон поддерживает Израиль и осуждает террористические атаки ХАМАС, сообщил представитель госдепартамента.

«Госсекретарь также обсудил важность поддержания стабильности в регионе и предотвращения вступления других сторон в конфликт», — цитирует сообщение Washington Post.

Глава МИД Китая в свою очередь заявил, что палестино-израильский конфликт продолжает обостряться и грозит выйти из-под контроля.

А в воскресенье Ван И заявил, что действия Израиля в секторе Газа «вышли за рамки самообороны» и что израильское правительство должно «прекратить коллективное наказание жителей Газы».

Это стало самым резким заявлением Пекина по вопросу палестино-израильского противостояния с 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию страны, убили около 1500 человек и более захватили в заложники.

Россия тем временем запросила на понедельник, 16 октября, голосование в Совете Безопасности ООН по своей резолюции о конфликте между Израилем и ХАМАС. Одностраничный проект резолюции призывает к освобождению заложников, доступу к гуманитарной помощи и безопасной эвакуации гражданских лиц. Все это относится к Израилю и палестинцам (в проекте резолюции группировка ХАМАС напрямую не упоминается).

Однако резолюция Совета Безопасности ООН должна набрать как минимум девять голосов и не получить вето со стороны США, Великобритании, Франции или Китая. США же традиционно защищают своего союзника Израиль от любых действий в Совбезе ООН, противоречащих его интересам, поэтому судьба резолюции под вопросом.

Фото: BBC

Нападение ХАМАС на Израиль

  • 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
  • ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
  • Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
  • ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
  • В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
  • ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.
BBC
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