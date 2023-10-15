В ближайшие годы планируется значительно увеличить численный состав НВС

После неожиданного для всех начала войны в Израиле, вызванного жестокой атакой террористов ХАМАС, большим вопросом с точки зрения Латвии является то, как этот конфликт повлияет на ход войны в Украине и, соответственно, на безопасность Латвии. К этой теме на этой неделе обратилась и передача De facto, рассказав также о планах укрепления границ Латвии в военных целях и значительном увеличении численности Национальных вооруженных сил (НВС).
Пока нет твердых ответов на вопрос, была ли бойня спланирована и осуществлена ХАМАС в одиночку. Основным спонсором организации на протяжении многих лет является Иран, однако, по данным американской разведки, даже иранские лидеры были удивлены вторжением в Израиль. Нет однозначного ответа и на вопрос о роли России, поддерживающей дипломатические отношения с террористами ХАМАС.
"Нет сомнений, что все это делается в интересах России. И чем больше эта война будет разжигаться (...), тем больше она будет отвлекать внимание от Украины и тем опаснее она будет для Украины и для всего восточного фронта НАТО", - считает бывший директор Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш.
О том, как конфликт в Израиле повлияет на ход войны в Украине, рассуждают как эксперты, так и лица, принимающие решения. На этой неделе члены парламентской комиссии по национальной безопасности выслушали мнение представителей спецслужб.
Председатель комиссии Айнар Латковскис отметил, что прямая угроза для Латвии от войны в Израиле "очень мала", но она важна из-за роли России и войны в Украине.
"То, что фигурирует в отчете аналитиков, конечно, в интересах России - напряженная международная обстановка и отвлечение внимания от войны в Украине", - говорит Латковскис.
Еще до последних терактов в Израиле партийные разногласия в Конгрессе США по поводу бюджета страны затормозили и миллиардную программу помощи Украине. В то время как в парламенте США сейчас существует большое единогласие по поводу необходимости поддержки Израиля, со скептицизмом воспринимается идея связать помощь Израилю и Украине вместе.
"Одна часть Республиканской партии не хочет понять, что поддержка Израиля и поддержка Украины - это, по сути, одно и то же - против этой оси, которая выстраивается через Россию-Иран, Хезболлу, ХАМАС. Ее поддерживает Северная Корея, а Китай просто наблюдает со стороны, может быть, немного незаметно помогая. Но все это нужно принимать во внимание как одну общую угрозу", - считает Кажоциньш.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, который на этой неделе принял участие как в заседании НАТО в Брюсселе, так и в так называемой Рамштайнской группе в поддержку Украины, вернулся с уверенностью, что все виды помощи Украине будут продолжены, не в последнюю очередь из-за внутренней политики США.
"Да, во время предвыборной кампании могут появляться разные детали, разные акценты, разные заявления, но если мы посмотрим на действия, то до сих пор действия были таковы, что США играли очень важную роль. И все эти раммштайновские форматы - они, по сути, уже под руководством США", - отмечает министр.
После полномасштабного вторжения России в Украину страны НАТО осознали, насколько важно обеспечить безопасность территории, начиная с границы. В начале октября Сейм утвердил Концепцию национальной обороны, которая, в частности, увеличивает численность армии до 61 000 военнослужащих, половина из которых служила бы в мирное время, а половина - в резерве.
Это очень значительное увеличение. По словам Спрудса, если сложить профессионалов, призывников и резервистов, то нынешняя численность армии превысит 20 000 человек. Для достижения запланированной численности в 61 000 военнослужащих потребуется увеличение численности армии по всем категориям.
"Очень большой акцент действительно ставится на Службу государственной обороны. Если сегодня мы говорим о 300 добровольцах, то в следующем году - о 600. Это будут и добровольцы, и, возможно, будут те, кто будет призван на военную службу. Тогда к 2027, 2028 году мы уже говорим о четырех тысячах", - говорит министр.
Параллельно со строительством забора и систем наблюдения на восточной границе Латвии начались работы по укреплению границы с военной точки зрения. Предыдущий министр обороны Инара Мурниеце в начале сентября сообщила о необходимости установки различных бетонных и металлических конструкций, а также противотанковых мин.
Несколько источников подтвердили De facto, что мины не будут постоянно размещаться вблизи границы, а будут устанавливаться в соответствии с планом при приближении часа "Х".
Что касается военного укрепления границы, то Спрудс не хочет слишком приоткрывать завесу: "Есть краткосрочные и долгосрочные планы, которые необходимо сделать, чтобы мы укрепили границу не только с точки зрения предотвращения нелегальной миграции, но и чтобы мы действительно были готовы защищать территорию Латвии с первого сантиметра как внешнюю границу и ЕС, и НАТО".
Как отмечается в программе, эти планы еще предстоит проверить на практике. Например, строительство забора на восточной границе пока идет очень медленно.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!