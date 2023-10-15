В ближайшие годы планируется значительно увеличить численный состав НВС

После полномасштабного вторжения России в Украину страны НАТО осознали, насколько важно обеспечить безопасность территории, начиная с границы. В начале октября Сейм утвердил Концепцию национальной обороны, которая, в частности, увеличивает численность армии до 61 000 военнослужащих, половина из которых служила бы в мирное время, а половина - в резерве.

Это очень значительное увеличение. По словам Спрудса, если сложить профессионалов, призывников и резервистов, то нынешняя численность армии превысит 20 000 человек. Для достижения запланированной численности в 61 000 военнослужащих потребуется увеличение численности армии по всем категориям.

"Очень большой акцент действительно ставится на Службу государственной обороны. Если сегодня мы говорим о 300 добровольцах, то в следующем году - о 600. Это будут и добровольцы, и, возможно, будут те, кто будет призван на военную службу. Тогда к 2027, 2028 году мы уже говорим о четырех тысячах", - говорит министр.

Параллельно со строительством забора и систем наблюдения на восточной границе Латвии начались работы по укреплению границы с военной точки зрения. Предыдущий министр обороны Инара Мурниеце в начале сентября сообщила о необходимости установки различных бетонных и металлических конструкций, а также противотанковых мин.

Несколько источников подтвердили De facto, что мины не будут постоянно размещаться вблизи границы, а будут устанавливаться в соответствии с планом при приближении часа "Х".

Что касается военного укрепления границы, то Спрудс не хочет слишком приоткрывать завесу: "Есть краткосрочные и долгосрочные планы, которые необходимо сделать, чтобы мы укрепили границу не только с точки зрения предотвращения нелегальной миграции, но и чтобы мы действительно были готовы защищать территорию Латвии с первого сантиметра как внешнюю границу и ЕС, и НАТО".

Как отмечается в программе, эти планы еще предстоит проверить на практике. Например, строительство забора на восточной границе пока идет очень медленно.