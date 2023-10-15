Вот и подходят к концу выходные. К сожалению, погода была не особо благоприятной для прогулок и наблюдением за золотой осенью, однако все познается в сравнении - на следующей неделе станет хуже, синоптики обещают заморозки и снег. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за воскресенье, 15 октября.
Главное за 15 октября ⟩ 100 дней президентства Ринкевича, гибель подданной Латвии в Израиле и нерадостный прогноз погоды
Новости Латвии:
В Израиле погибла подданная Латвии, посольству Латвии в Израиле сообщили близкие.
О том, как латвийский бизнес покоряет супермаркеты Израиля и чем Латвия может заманить израильских туристов, в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал экс-депутат Борис Цилевич, который 24 года возглавлял группу Сейма Латвии по связям с парламентом Израиля.
На новой неделе в Латвии ожидается прохладная погода, во второй половине недели местами выпадет снег, во многих регионах страны температура воздуха временами будет опускаться ниже нуля, прогнозируют синоптики.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич вступил в должность 8 июля. Он является седьмым президентом с момента восстановления независимости Латвийского государства и 11-м президентом с момента основания Латвийского государства. Сегодня, 15 октября, исполняется ровно 100 дней пребывания Ринкевича на посту. Ринкевич публично поделился самыми яркими воспоминаниями, а политологи дают свою оценку проделанной работе.
Уголовное дело, по которому молодой человек обвиняется в убийстве своей одноклассницы, Рижский окружной суд планирует начать рассматривать в апелляционном порядке 20 февраля 2024 года, в 13:00.
15 октября в 11:00 на Рижском центральном рынке состоялась акция и перфоманс, посвященные борьбе с торговлей людьми, сообщила специалист по связям с общественностью общества "Приют "Безопасный дом" (Patvērums "Drošā māja") Илзе Кикере.
В воскресенье в возрасте 75 лет скончался чемпион Олимпиады в Мексике 1968 года, бывший волейболист и тренер рижского клуба "Радиотехника" Олег Антропов, сообщил в Facebook Латвийский музей спорта.
В субботу, 14 октября, при пожаре в офисном здании в Риге погиб человек, сообщили агентству LETA представители Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Даугавпилсская газета на русском языке "Миллион" публикует телепрограмму канала TVBelarus, сообщает передача LTV Panorāma.
За месяц на посту министр внутренних дел Рихард Козловскис включил в так называемый черный список несколько человек, признал министр в интервью агентству LETA.
За рубежом:
Реагируя на очередную аварию, в которой пострадали 15 человек, мэр Венеции Луиджи Брунаро распорядился немедленно приостановить эксплуатацию электробусов компании La Linea.
Британское правительство призвало своих граждан, находящихся в Газе, быть в любой момент готовыми к тому, что пограничный переход "Рафах" в Египет будет снова открыт - возможно, на очень короткий срок. С аналогичным призывам к своим соотечественникам обратились и власти ряда других стран.
Распоряжение израильской армии эвакуировать северную часть сектора Газа, вызвало "массовое перемещение" в южную часть анклава, заявила в воскресенье ООН.
Владимир Путин прокомментировал доклад комиссии Конгресса США, в котором говорится, что властям США необходимо готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем, сообщает "Медуза".
В регионе установилась сильная облачность, затрудняющая видимость для пилотов и БПЛА. В связи с этим запланированное Израилем наступление в секторе Газа отложено на несколько дней.
В сентябре премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообщалась по видеосвязи с председателем Комиссии Африканского Союза Муссой Факи. Cегодня выяснилось, что это был не тот человек, за которого он себя выдавал, пишет Rus.Postimees.
Начиная с 10 октября, российские военные направляют значительные силы на штурм города Авдеевка в Донецкой области: этот населенный пункт постоянно обстреливается, в районе боев замечены большие группы бронетехники. Некоторые эксперты считают, что армия РФ начала в этом районе одну из самых масштабных наступательных операций за время войны.
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