Главное за 15 октября ⟩ 100 дней президентства Ринкевича, гибель подданной Латвии в Израиле и нерадостный прогноз погоды

15 октября телезрителей TV3 ждет финальный отбор на шоу X Faktors, в ходе которого мы познакомимся с восемнадцатью новыми участниками, которые будут бороться за шанс попасть дальше. На этот раз будет несколько оригинальных песен, которые смогут растрогать до слез наставников шоу.

В 2006 году история австрийки Наташи Кампуш потрясла весь мир. Ей удалось сбежать от своего похитителя, который восемь лет держал ее взаперти в подвале своего дома. Как сложилась жизнь Кампуш с тех пор и чем она занимается сегодня? Сообщает Rus.Postimees.

С приближением премьеры новой эпической исторической драмы Хоакина Феникса "Наполеон" нам показалось интересным взглянуть детальнее на частную жизнь легенды Франции. Наполеон, французский Александр Македонский, один из лучших военачальников всех времен, несмотря на - прости, Бонапарт, - маленький пенис, на самом деле жил довольно яркой сексуальной жизнью". "Каждый раз, когда кто-то говорит мне, что история скучна, я показываю половой член Наполеона", - отмечает автор нескольких исторических книг Тони Перротте. И с этим нельзя не согласиться, ведь пенис Наполеона уже почти два столетия является предметом слухов и вызывает интерес. Время узнать, что произошло с ним после смерти Наполеона и почему он по-прежнему "бродит по свету".