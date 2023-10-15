Визит представителя Палестины в Латвию вызвал много вопросов о дальнейшем политическом диалоге

Незадолго до организованного ХАМАС нападения на Израиль с территории сектора Газа, Латвию посетила представительница Палестинской автономии – заместитель министра иностранных дел Амала Джаду. Она встретилась с представителями Министерства иностранных дел и Сейма, а также с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери. Теперь Абу Мери получил просьбу от оппозиции объяснить суть своей встречи и раскрыть, о чем говорилось во время встречи. Политический диалог Латвии с Палестинской автономией, базирующейся на Западном берегу, ведется с 2010 года, но в настоящее время у нашей страны о его будущем возникли вопросы, так как от палестинцев так и не дождались четкого осуждения терактов, сообщает программа De facto Латвийского телевидения.
Менее года назад тогдашний президент Эгил Левитс во время рабочего визита в Палестину встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в его резиденции в Рамалле на Западном Берегу.
Как сообщило тогда официальное палестинское информационное агентство, во время совместной пресс-конференции Аббас призвал Евросоюз не сотрудничать с правительствами Израиля, которые не признают решение о создании двух государств и не осуждают терроризм и насилие.
Политический диалог между Латвией и Палестиной до сих пор был достаточно активным. В рамках двусторонних политических консультаций на прошлой неделе Латвию посетила заместитель министра иностранных дел Палестины по европейским делам Амала Джаду.
Она встретилась с чиновниками и дипломатами в Министерстве иностранных дел, где также дала интервью, а также приняла участие во встрече с несколькими депутатами Сейма от разных фракций парламента.
Однако теперь особое внимание некоторых политиков и СМИ привлек визит палестинского должностного лица в Министерство здравоохранения.
Министр Хосам Абу Мери еще несколько недель назад был лидером группы депутатов Сейма в поддержку Палестинского национального совета. "Объединенный список" отреагировал на этой неделе на эту встречу, подав в Сейм запрос о планируемых возможностях трудоустройства и обучения палестинского населения в Латвии. Обоснование - в сообщении Минздрава упоминается, что Абу Мери пригласил жителей Палестины изучать медицину в Латвии.
Недавно попавшее в оппозицию объединение хочет узнать, консультировался ли перед этим министр с латвийскими органами безопасности.
В интервью De facto Абу Мери рассказывает о встрече, организованной палестинской делегацией: "Они [палестинцы] просили, учитывая, что я араб по происхождению, что в данном случае, наверное, для меня оказывается плохо, и они хотели встретиться, и, конечно, как министр здравоохранения - о чем мы можем с ним поговорить?
Не было такой специально запланированной программы – подписание чего-то, сотрудничество или что-то в этом роде.
Конечно, зная, что я учился в Медицинской академии в 1993 году, у нас были и студенты - палестинцы с той стороны, которые учились со мной и уезжали либо в Эмираты, либо обратно в Палестину и так далее.
Поэтому мы, конечно, говорили о том, что у нас очень хорошее образование, особенно в сфере здравоохранения, и у нас в Латвии много иностранных студентов.
И одним из способов сотрудничества могло бы стать то, что студенты смогут учиться у нас. Вот и все."
Абу Мери был инициатором создания группs депутатов в поддержку Палестинского национального совета как в этом, так и в 12-м Сейме. Однако после скоординированного нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль из сектора Газа, оставшиеся в группе депутатов представители "Нового Единства" покинули его.
Опытный представитель фракции "Нового Единства", глава комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис так объяснил позицию своих коллег, обсуждавшуюся во фракции: "Нападение, особенно на мирных жителей, а не только на блокпосты или военные базы, которые были расположен в непосредственной близости от сектора Газа, за границей, за укреплениями, за стеной...
Никакого осуждения не было! А если такого осуждения нет, мы не можем...
Мы посчитали, что наши люди не могут находиться в этой группе по сотрудничеству. Просто - если нет осуждения, то что это? Извините, так не может быть.
Не осуждать такого рода нападения – у нас не будет никакой поддержки такой группы и, следовательно, палестинской администрации, если они не займут четкую позицию против тех, кто совершил эти жестокие террористические атаки. Никакой!"
В составе группы остались четверо депутатов от "Прогрессивных", однако ее работа с понедельника остановлена до тех пор, пока Национальный совет палестинцев ясно не выразит осуждение нападению ХАМАС на Израиль.
Участник группы, парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка был среди тех депутатов, которые на прошлой недели встречались в Сейме с заместителем палестинского министра Джаду.
"Мы, конечно, осознаем, что люди часто смешивают все вопрос - ХАМАС, Хезболла, Фатах, сектор Газа или Западный берег, как формируется и кто вообще жители Палестины..., - говорит о публичных реакциях на встречу Швинка. - С сектором Газа никакой связи нет, так как мы поняли, что правящий режим в секторе Газа - ХАМАС, и, конечно, все активности, которые [у латвийских политиков] есть, они с демократическими силами, которые присутствуют на западном берегу Палестины. И мы, конечно, ждали, что может быть Национальный совет Палестины выступит с сообщением.
Мы надеялись, что все-таки это сообщение будет направлено на осуждение терроризма, осуждения насилия...".
Однако до сих пор палестинская администрация хранила молчание по поводу ХАМАС.
Анджей Вилюмсонс, заместитель госсекретаря Министерства иностранных дел и политический директор, говорит, что он также с интересом следил за тем, что в социальной сети "Х" о терактах скажет недавно принятое в Риге палестинское должностное лицо.
Несколько дней профиль Джаду хранил молчание, но затем появились обвинения в адрес Израиля и международного сообщества в воздушных атаках на цели в секторе Газа, но ни слова о зверствах, совершенных террористами ХАМАС в Израиле.
"Одно из объяснений, которое также популярно в средствах массовой информации, заключается в том, что ХАМАС настолько популярен в Палестине, что Аббас и Палестинская администрация не могут позволить себе осудить его, потому что иначе, как говорится, последует ярость народа, так как особенно в этот момент народ может быть с ХАМАС.
Определенная часть народа поддерживает ХАМАС, часть народа - нет, и для Палестинской администрации может быть рискованно занимать четкую позицию против ХАМАС", - допускает версию о молчании политиков и дипломатов Западного Берега Вилюмсонс.
Между тем, Сейм в четверг принял разработанную комиссией по иностранным делам резолюцию о поддержке Израиля, в которой осудил ХАМАС и указал, что террористическая группировка уже давно финансируется Ираном. Название Палестины в заявлении вообще не упоминалось.
Глава Комиссии по иностранным делам Рихардс Кол пояснил, что это было обдуманное решение, поскольку призыв к Палестинскому национальному совету дистанцироваться от ХАМАС был задуман в отдельном заявлении:
"И, конечно, этот призыв заключается в том, чтобы осудить действия ХАМАС, но теперь мы видим, что и президент Махмуд Аббас - первая риторика, которая была с его стороны, была поддерживающей действия ХАМАС.
Второе, я, конечно, не знаю, произойдет это или нет, но запланированный визит в Москву... Это, конечно, заставляет нас сделать из всего этого какие-то выводы".
В свою очередь представитель МИД Вилюмсонс согласен с тем, что Латвии вместе с другими партнерами по ЕС необходимо проанализировать действия Палестинской автономии, однако, вероятно, что она останется единственным европейским партнером по переговорам в Палестине в будущем:
"Мы, я имею в виду ЕС, вернемся ли мы к каким-то программам сотрудничества в целях развития, где деньги ЕС будут инвестироваться в какие-то проекты развития, строительство школ?
Мне сейчас трудно сказать. Я думаю, это станет вопросом ближайших месяцев. В любом случае нам понадобится какой-то партнер для переговоров, чтобы понять и их точку зрения.
Потому что ЕС вместе со странами ближневосточного региона все равно нужно будет продвигать процесс, который мы называем ближневосточным мирным процессом, чтобы в результате этого процесса палестинцы получили свою собственную страну".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!