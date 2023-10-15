Визит представителя Палестины в Латвию вызвал много вопросов о дальнейшем политическом диалоге

Недавно попавшее в оппозицию объединение хочет узнать, консультировался ли перед этим министр с латвийскими органами безопасности.

В интервью De facto Абу Мери рассказывает о встрече, организованной палестинской делегацией: "Они [палестинцы] просили, учитывая, что я араб по происхождению, что в данном случае, наверное, для меня оказывается плохо, и они хотели встретиться, и, конечно, как министр здравоохранения - о чем мы можем с ним поговорить?

Не было такой специально запланированной программы – подписание чего-то, сотрудничество или что-то в этом роде.

Конечно, зная, что я учился в Медицинской академии в 1993 году, у нас были и студенты - палестинцы с той стороны, которые учились со мной и уезжали либо в Эмираты, либо обратно в Палестину и так далее.

Поэтому мы, конечно, говорили о том, что у нас очень хорошее образование, особенно в сфере здравоохранения, и у нас в Латвии много иностранных студентов.

И одним из способов сотрудничества могло бы стать то, что студенты смогут учиться у нас. Вот и все."

Абу Мери был инициатором создания группs депутатов в поддержку Палестинского национального совета как в этом, так и в 12-м Сейме. Однако после скоординированного нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль из сектора Газа, оставшиеся в группе депутатов представители "Нового Единства" покинули его.