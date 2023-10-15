Сдерот почти обезлюдел. Из-за войны с ХАМАС Израиль впервые эвакуирует целый город

По оценке вице-мэра, примерно 10% жителей, то есть три тысячи человек, по всей видимости наотрез откажутся от эвакуации.

«Есть много людей, которые чувствуют себя так же, как я, и которые говорят, что вы не вытащите меня из моего дома, — говорит одна из таких жительниц Сдерота Айелет Шмуэль. — И плюс к тому, куда мы собираемся идти? Я должна поехать в Тель-Авив? Так они [боевики] тоже туда собираются!»

Одна из палестинских ракет из сектора Газа ударила по жилому дому в Сдероте в воскресенье, вызвав крупный пожар Фото: AFP

Леон, житель Сдерота, эвакуированный вместе с семьей, сетует на «постоянное пренебрежение» правительства к югу страны.

За неделю город пережил 75 ракетных ударов Фото: Reuters

«Мы никогда не интересовали [правительство]. Еще в 2014 году террористы проникали в город через туннели, и ничего не было сделано, — говорит он. — В первые дни войны было очень больно. Нам плевать на весь остальной мир, мы хотим, чтобы Газа была стерта с лица земли».

Фото: BBC

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