Сдерот почти обезлюдел. Из-за войны с ХАМАС Израиль впервые эвакуирует целый город

Сдерот — израильский город с населением около 30 тыс. человек, которые занимаются преимущественно сельским хозяйством. Он построен в начале 1950-х годов в рамках освоения пустыни Негев и расположен в нескольких километрах от северной границы сектора Газа.
Из-за непрекращающихся ракетных ударов из сектора Газа и на фоне ожидающейся сухопутной операции в палестинском анклаве правительство Израиля распорядилось о полной эвакуации города.
Подобное происходит впервые в современной истории Государства Израиль.
Заместитель мэра города Элад Калими рассказала в интервью Times of Israel, что около двух третей населения уже эвакуированы, еще несколько тысяч покинут Сдерот в ближайшее время.
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С 7 октября на город пришлись 75 ракетных ударов со стороны Газы. Одна из ракет разорвалась в Сдероте в воскресенье.
Беспрецедентная для Израиля эвакуация населения идет при поддержке правительства страны. Людей размещают в отелях Тель-Авива, Иерусалима и Эйлата.
Мэр города Алон Давиди заявил в воскресенье, что государство будет финансировать проживание жителей Сдерота в гостиницах, по крайней мере, в течение следующей недели.
«Мы будем продолжать работать и собирать больше средств, чтобы облегчить проживание жителей за пределами города во время войны», - добавил градоначальник.
По оценке вице-мэра, примерно 10% жителей, то есть три тысячи человек, по всей видимости наотрез откажутся от эвакуации.
«Есть много людей, которые чувствуют себя так же, как я, и которые говорят, что вы не вытащите меня из моего дома, — говорит одна из таких жительниц Сдерота Айелет Шмуэль. — И плюс к тому, куда мы собираемся идти? Я должна поехать в Тель-Авив? Так они [боевики] тоже туда собираются!»
Леон, житель Сдерота, эвакуированный вместе с семьей, сетует на «постоянное пренебрежение» правительства к югу страны.
«Мы никогда не интересовали [правительство]. Еще в 2014 году террористы проникали в город через туннели, и ничего не было сделано, — говорит он. — В первые дни войны было очень больно. Нам плевать на весь остальной мир, мы хотим, чтобы Газа была стерта с лица земли».
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.