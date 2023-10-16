Сборная Латвии разгромно проиграла Турции, которая обеспечила себе выход на Евро-2024

Матч прошёл в городе Конья и завершился победой сборной Турции со счётом 4:0.

В первом тайме турки владели преимуществом, но так и не смогли резализовать свои моменты. На 21-й минуте Юнус Акгюн отправил мяч в ворота Роберта Озолса, но гол не был засчитан из-за положения вне игры. На 35-й минуте хозяева снова могли отличиться, но латвийскую сборную выручила перекладина ворот, в которую угодил мяч после розыгрыша углового.

Если первый тайм получился односторонним, то во втором уже сборная Латвии владела преимуществом. Правда, это не помешало сборной Турции одержать уверенную победу.

Счёт в матче на 58-й минуте открыл Акгюн. На 77-й минуте сборная Латвии могла сравнять счёт, но мяч после удара Яниса Икауниекса попал в перекладину ворот турецкой команды.

На 84-й минуте турки удвоили своё преимущество благодаря голу Дженка Тосуна, а ещё четыре минуты спустя Керем Актюркоглу довёл счёт до крупного. Точку в матче на второй компенсированной минуте поставил Тосун, который воспользовался ошибкой Даниэля Балодиса и оформил дубль.

Благодаря этой победе турки набрали 16 очков и обеспечили себе выход на чемпионат Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

В другом матче группы "D" Уэльс обыграл Хорватию со счётом 2:1. Теперь у обеих команд по 10 очков и равные шансы на выход на Евро-2024. Семь очков в данный момент у сборной Армении, а сборная Латвии с 3 очками занимает последнее место в группе "D".

18 ноября сборная Латвии завершит отборочный турнир Евро-2024 домашним матчем против Хорватии.

Галерея: Матч сборных Турции и Латвии