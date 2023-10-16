Выборы в Польше: партия Качиньского лидирует, но у Туска появились шансы сформировать коалицию

Дональд Туск уже празднует победу, хотя экзит-полы — это еще не результаты голосования Фото: Reuters

Данные экзит-пола дают этим трем силам суммарно 248 мандатов в Сейме при том, что для формирования большинства достаточно 230.

Победа? Вполне. Особенно если учесть, что результаты последних предвыборных опросов были вовсе не так благосклонны к противникам нынешней власти.

В штабе «Права и справедливости» царила совершенно другая атмосфера. Улыбки на лицах членов этой партии были натянутыми. А слова Ярослава Качиньского, лидера этой партии, формально занимающего пост вице-премьера, но в реальности самого влиятельного политика в стране: мол, мы победили на выборах в третий раз подряд, — встречали довольно жидкими аплодисментами.

«Право и справедливость» не обманула ожидания социологов и набрала больше всех голосов избирателей. Но что толку, если их недостаточно для формирования большинства, даже если добавить туда мандаты ультраправой «Конфедерации», тоже преодолевшей проходной барьер.

Впрочем, Качиньский и сам все прекрасно понимал: победа победой, говорил он, но перед нами стоит вопрос, удастся ли конвертировать этот успех в очередной срок нашей партии у власти. И тут же отвечал на этот вопрос: во власти или в оппозиции (он таки произнес это слово вслух) – мы не позволим, чтобы Польшу предавали, чтобы Польша потеряла независимость.

«Нам, — говорил Качиньский, — предстоят дни борьбы, но ее финал однозначно будет за нами».