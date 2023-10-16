Опрос: 14% жителей готовятся к Рождеству и откладывают деньги

В основном жители Латвии потратят на рождественские украшения и посуду до 30-60 евро, но есть и те, кто планирует потратить в два-три раза больше.

"Как показывает опрос, красиво украшенный праздничный стол, рождественские гирлянды и свечи становятся все более привычными атрибутами Рождества. Большинство этих украшений и предметов декора можно использовать годами, и для их обновления достаточно заменить только те детали, которые не требуют больших затрат", - отмечает П. Гринбергс.

9% респондентов начинают задумываться о подготовке к Рождеству уже после 18 ноября, 44% - в декабре. Однако большинство опрошенных, или 37%, откладывают подготовку на последнюю неделю или начинают готовиться непосредственно перед праздником.

Традиции дарения подарков

"Традиционно этот праздник немыслим без подарков и елки, которую самым важным элементом Рождества считают 57% опрошенных, тогда как девять из десяти человек покупают подарки по крайней мере для нескольких человек. Чаще всего на одного человека в Латвии приходится 3-4 или 5-6 рождественских подарков", - отмечает П. Гринбергс.

По сравнению с предыдущими годами в этом году респонденты планируют немного более дорогие подарки - 19% потратят на них 91-100 евро. 21% респондентов хотят отметить Рождество в соответствии с принципами устойчивости, 52% отметили, что хотели бы минимизировать пищевые

отходы, 36% хотели бы покупать больше местных продуктов, подарков и т. д., а также заинтересованы в том, чтобы упаковка подарков была более экологичной.

"Мы видим, что в этом году люди планируют покупать меньше подарков, чем в прошлом, однако большая часть респондентов - 15% - потратит на них более 100 евро. Увеличилась и доля респондентов с бюджетом на подарки свыше 200 евро", - резюмирует П. Гринбергс.

Об опросе

Онлайн-опрос проводился исследовательским агентством Norstat по заказу компании IKEA в октябре 2023 года. В опросе приняли участие 545 жителей Латвии.