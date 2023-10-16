Опрос: 14% жителей готовятся к Рождеству и откладывают деньги

Советы экспертов заранее планировать ресурсы для больших зимних праздников, похоже, находят все большее отклика у людей. По данным опроса*, около 14% жителей в этом году планируют определенный рождественский бюджет и заранее откладывают деньги на праздники. При этом респонденты достаточно оптимистичны при их планировании - люди рассчитывают меньше тратить на еду, дарить более дорогие подарки и больше тратить на украшение дома.
Ежегодный рождественский опрос IKEA показывает, что почти каждый второй (42%) респондент рассчитывает потратить на зимние праздники в этом году примерно столько же, сколько и в прошлом, но изменилось распределение расходов. Жители Латвии планируют сэкономить на еде, одежде, обуви и аксессуарах. 17% респондентов намерены больше потратить на угощение, так как в этом году именно у них дома на праздники соберутся родные и друзья.
Украшение дома и планирование
"Люди начинают готовиться к Рождеству все раньше и раньше. И этому есть прагматичная причина - определить бюджет и отложить деньги, чтобы более разумно подготовиться к концу года, но в то же время само предвкушение праздника остается приятной, неотъемлемой его частью. По данным опроса, у 42% жителей Рождество ассоциируется не с материальными вещами, а с общением, хорошими эмоциями и традициями. И, конечно же, этому способствует и праздничная обстановка дома. В этом году каждые двое из пяти человек украсят свой дом и потратят на это даже больше, чем в прошлом году", - говорит руководитель IKEA Латвия Петерис Гринбергс.
В основном жители Латвии потратят на рождественские украшения и посуду до 30-60 евро, но есть и те, кто планирует потратить в два-три раза больше.
"Как показывает опрос, красиво украшенный праздничный стол, рождественские гирлянды и свечи становятся все более привычными атрибутами Рождества. Большинство этих украшений и предметов декора можно использовать годами, и для их обновления достаточно заменить только те детали, которые не требуют больших затрат", - отмечает П. Гринбергс.
9% респондентов начинают задумываться о подготовке к Рождеству уже после 18 ноября, 44% - в декабре. Однако большинство опрошенных, или 37%, откладывают подготовку на последнюю неделю или начинают готовиться непосредственно перед праздником.
Традиции дарения подарков
"Традиционно этот праздник немыслим без подарков и елки, которую самым важным элементом Рождества считают 57% опрошенных, тогда как девять из десяти человек покупают подарки по крайней мере для нескольких человек. Чаще всего на одного человека в Латвии приходится 3-4 или 5-6 рождественских подарков", - отмечает П. Гринбергс.
По сравнению с предыдущими годами в этом году респонденты планируют немного более дорогие подарки - 19% потратят на них 91-100 евро. 21% респондентов хотят отметить Рождество в соответствии с принципами устойчивости, 52% отметили, что хотели бы минимизировать пищевые
отходы, 36% хотели бы покупать больше местных продуктов, подарков и т. д., а также заинтересованы в том, чтобы упаковка подарков была более экологичной.
"Мы видим, что в этом году люди планируют покупать меньше подарков, чем в прошлом, однако большая часть респондентов - 15% - потратит на них более 100 евро. Увеличилась и доля респондентов с бюджетом на подарки свыше 200 евро", - резюмирует П. Гринбергс.
Об опросе
Онлайн-опрос проводился исследовательским агентством Norstat по заказу компании IKEA в октябре 2023 года. В опросе приняли участие 545 жителей Латвии.
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