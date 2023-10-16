Дуэты из США и Чехии стали чемпионами мира по пляжному волейболу

Дуэт Ченг/Хьюз в финале соревнований одержал победу над прошлыми чемпионками Эдуардой Лисбоа/Аной Рамуш из Бразилии - 2-0 (21:16, 24:22).

В матче за бронзу победу также одержал американский дуэт - Кристен Нусс/Тайрин Клот победили австралиек Талику Клэнси/Мариафе Артачо - 2-1 (15:21, 21:19, 15:8).

В предыдущий раз двух американским дуэтам удавалось забраться на пьедестал в 1999 году.

Перушич/Швейнер в финале мужских соревнований со счётом 2-1 (21:15, 17:21, 15:13) обыграли шведов Давида Омана и Джонатана Хельвига. Бронза досталась польскому дуэту Михал Брыль/Бартош Лосяк, который победил американцев Тео Бруннера/Тревора Крабба - 2-0 (21:17, 21:18).

Напомним, латвийский дуэт пляжных волейболисток Тина Граудиня/Анастасия Самойлова потерпел поражение в 1/8 финала чемпионата мира, уступив в трёх сетах со счётом 1:2 (21:19, 16:21, 11:15) американкам Саре Хьюз и Келли Ченг.

Граудиня/Самойлова в третий раз приняли участие в чемпионате мира и в третий раз заняли общее девятое место.