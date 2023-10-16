Пн, 16.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Дуэты из США и Чехии стали чемпионами мира по пляжному волейболу

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Американские пляжные волейболистки Келли Ченг и Сара Хьюз
Американские пляжные волейболистки Келли Ченг и Сара Хьюз Фото: FIVB

Дуэт пляжных волейболисток Келли Ченг/Сара Хьюз из США, а также чешский дуэт Ондржей Перушич/Давид Швейнер одержали победу на чемпионате мира, который проходил в Мексике.

Дуэт Ченг/Хьюз в финале соревнований одержал победу над прошлыми чемпионками Эдуардой Лисбоа/Аной Рамуш из Бразилии - 2-0 (21:16, 24:22).

В матче за бронзу победу также одержал американский дуэт - Кристен Нусс/Тайрин Клот победили австралиек Талику Клэнси/Мариафе Артачо - 2-1 (15:21, 21:19, 15:8).

В предыдущий раз двух американским дуэтам удавалось забраться на пьедестал в 1999 году.

Перушич/Швейнер в финале мужских соревнований со счётом 2-1 (21:15, 17:21, 15:13) обыграли шведов Давида Омана и Джонатана Хельвига. Бронза досталась польскому дуэту Михал Брыль/Бартош Лосяк, который победил американцев Тео Бруннера/Тревора Крабба - 2-0 (21:17, 21:18).

Напомним, латвийский дуэт пляжных волейболисток Тина Граудиня/Анастасия Самойлова потерпел поражение в 1/8 финала чемпионата мира, уступив в трёх сетах со счётом 1:2 (21:19, 16:21, 11:15) американкам Саре Хьюз и Келли Ченг.

Граудиня/Самойлова в третий раз приняли участие в чемпионате мира и в третий раз заняли общее девятое место.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх