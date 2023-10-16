Собираются начать процесс в отношении матери и отчима утонувшей в Гауе пятилетней Эвиты

Госполиция начала уголовный процесс и расследование, были назначены экспертизы, а также проведены другие следственные действия.

Полученная следствием информация свидетельствует о том, что мать и приемный отец девочки в тот день, не обеспечивая непрерывное наблюдение у водоема и понимая, что девочка, в соответствии с ее возрастом, могла активно передвигаться и забраться в реку, оставили малолетнюю Эвиту без присмотра, которая из-за своего возраста, не осознавая своих действий и их значения, залезла в реку Гауя, в результате чего утонула. Оба лица в уголовном процессе признаны подозреваемыми. Учитывая, что они сотрудничают со следствием и не препятствовали этому, к лицам не применены меры пресечения.

Получив достаточную совокупность доказательств и проведя все необходимые следственные действия по уголовному процессу, в прошлую пятницу, 13 октября, было принято решение о передаче уголовного процесса в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении двух лиц - матери девочки и приемного отца.

Уголовный процесс квалифицирован по части первой 123-й статьи Уголовного закона о противоправном убийстве по неосторожности, а также части второй 174-й статьи Уголовного закона - о жестоком или насильственном обращении с малолетним, если этим малолетнему причинены физические или психические страдания и если они причинены лицами, от которых потерпевший является материально или иным образом зависимым.

За это преступное деяние предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или общественные работы, или денежный штраф с конфискацией имущества или без таковой.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.