Видео ⟩ "Он поехал еще быстрее!" Фура разбила легковой автомобиль и уехала с места ДТП

Одна водительница в Риге в пятницу, 13 октября, попала в первое дорожно-транспортное происшествие в жизни. К сожалению, вновь обретенный негативный опыт усугубил тот факт, что виновный водитель уехал с места происшествия, сообщает передача Degpunktā.
Напротив магазина стройматериалов Depo на ул. Лубанас некая водительница стояла у своего разбитого автомобиля Renault. У машины была разбита вся передняя часть.
"Оттуда ехали тяжелые автомобили. Расстояние от одного до другого составляло около 70 метров. Один из них начал перестраиваться и правую полосу. Там была я. На меня начал давить такой металлический предохранитель, как у прицепов тяжелых автомобилей. Он меня задавил и уехал. У меня такой стресс, что я даже не запомнила номерной знак машины. Видела только, что большая белая фура", - рассказала женщина.
Очевидцев происшествия призвали обратиться в Госполицию, чтобы как можно скорее водитель грузовика был найден и привлечен к ответственности.
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