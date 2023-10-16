Видео ⟩ "Он поехал еще быстрее!" Фура разбила легковой автомобиль и уехала с места ДТП

"Оттуда ехали тяжелые автомобили. Расстояние от одного до другого составляло около 70 метров. Один из них начал перестраиваться и правую полосу. Там была я. На меня начал давить такой металлический предохранитель, как у прицепов тяжелых автомобилей. Он меня задавил и уехал. У меня такой стресс, что я даже не запомнила номерной знак машины. Видела только, что большая белая фура", - рассказала женщина.