Первый рабочий день недели принес нам множество важных событий - RNP со следующего года планирует повысить плату за управление зданиями, с января минимальная зарплата вырастет до 700 евро, а российский актер и музыкант Артур Смольянинов рассказал о впечатлениях от Латвии и Праздника песни. Об этих и других новостях понедельника, 16 октября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 16 октября ⟩ Вырастет минимальная зарплата, RNP повысит цены за квартплату и в Израиле погибла гражданка Латвии
Новости Латвии:
С 1 января следующего года минимальная месячная заработная плата составит не менее 700 евро, говорится в поправках к правилам Кабинета министров, поданных на согласование Министерством благосостояния.
Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) со следующего года планирует повысить плату за управление зданиями, сообщили в компании.
В результате нападения палестинской террористической группировки ХАМАС в Израиле погибла также двойная гражданка Израиля и Латвии, сообщает МИД Латвии. Соболезнования семье погибшей женщины выразило и посольство Израиля в Латвии.
"Латвия - это музыка. Я побывал на финальном концерте Праздника песни и танца. Это фантастика. Я испытал просто настоящий человеческий катарсис, когда 20 000 человек поют под открытым небом, и ты смотришь на небо, и это просто гимн жизни. Просто жизни как таковой", - признается российский актер и музыкант Артур Смольянинов. В Латвии он уже чуть больше года, и занимается здесь тоже музыкой.
Предприятие Pasažieru vilciens закупает электричество у компании, принадлежащей брату председателя правления - AOX Trade. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Чтобы предотвратить обременение населения ненужной бюрократией, премьер Эвика Силиня договорилась с министром финансов Арвилом Ашераденсом не продвигать в бюджетном пакете поправки к закону, предусматривающие декларирование обязательных доходов физических лиц, свидетельствует заявление Силини на сайте Х.
За рубежом:
Житель американского штата Иллинойс в преступлении ненависти зарезал шестилетнего мальчика-мусульманина и серьезно ранил его 32-летнюю мать, сообщила в воскресенье полиция, отметив, что преступление ненависти связано с продолжающейся сейчас войной Израиля и террористической группировки ХАМАС.
Лидер Палестинской национальной автономии указал, что ХАМАС должен освободить захваченных в Израиле мирных жителей.
В понедельник утром, 16 октября, в возрасте 86 лет скончался бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.
Европейский совет осудил атаки радикального исламистского движения ХАМАС и поддержал право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом, говорится в заявлении Евросовета, опубликованном в воскресенье, 15 октября.
В конце прошлой недели коллеги из литовского издания 15min отправились на пропускной пункт Райгардас на границе с Беларусью. Увиденное там их удивило - до пропускного пункта тянутся километровые очереди из брошенных автомобилей и, что самое интересное, велосипедов.
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