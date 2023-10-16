Главное за 16 октября ⟩ Вырастет минимальная зарплата, RNP повысит цены за квартплату и в Израиле погибла гражданка Латвии

Чтобы предотвратить обременение населения ненужной бюрократией, премьер Эвика Силиня договорилась с министром финансов Арвилом Ашераденсом не продвигать в бюджетном пакете поправки к закону, предусматривающие декларирование обязательных доходов физических лиц, свидетельствует заявление Силини на сайте Х.

За рубежом:

Житель американского штата Иллинойс в преступлении ненависти зарезал шестилетнего мальчика-мусульманина и серьезно ранил его 32-летнюю мать, сообщила в воскресенье полиция, отметив, что преступление ненависти связано с продолжающейся сейчас войной Израиля и террористической группировки ХАМАС.

Лидер Палестинской национальной автономии указал, что ХАМАС должен освободить захваченных в Израиле мирных жителей.

В понедельник утром, 16 октября, в возрасте 86 лет скончался бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.

Европейский совет осудил атаки радикального исламистского движения ХАМАС и поддержал право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом, говорится в заявлении Евросовета, опубликованном в воскресенье, 15 октября.

В конце прошлой недели коллеги из литовского издания 15min отправились на пропускной пункт Райгардас на границе с Беларусью. Увиденное там их удивило - до пропускного пункта тянутся километровые очереди из брошенных автомобилей и, что самое интересное, велосипедов.

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После нападения ХАМАС на Израиль прошло больше недели. Военные действия на территориях стран продолжаются. Кто из российских знаменитостей не промолчал и высказался в поддержку Израиля.

Мультихудожник Кашерс (настоящее имя Каспар Блумс-Блумпанис) поделился ТОП-5 долгосрочной одежды, которая должна быть в гардеробе каждой женщины.

Сборная Латвии по футболу на выезде потерпела крупное поражение от команды Турции в своём седьмом матче отборочного турнира Евро-2024.

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