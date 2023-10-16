Аббас: ХАМАС не представляет интересы палестинского народа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне этого подтвердила, что готовится к проведению масштабной наземной операции в секторе Газа. Согласно заявлению представителей ЦАХАЛ, начало этих действий откладывается лишь ввиду необходимости эвакуации мирных жителей с севера сектора Газа на юг, на которой настаивает Израиль.

Байден поддержал право палестинцев на самоопределение, но без участия ХАМАС

В конфликте на Ближнем Востоке остается пространство для мирного решения, а у палестинского народа должна быть собственная власть и "должен быть путь к палестинскому государству", хотя с учетом нового витка эскалации конфликта прийти к этому решению прямо сейчас невозможно, заявил президент США Джо Байден.

При этом американский лидер указал, что ХАМАС не представляет интересы палестинцев, а Израиль, вероятно, понимает, "что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды" радикальных исламистов. Сама группировка, по мнению Байдена, должна быть "полностью уничтожена", и Израиль имеет на это право.