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ХАМАС захватил 199 заложников, сообщает Израиль

rus.tvnet.lv
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Акция в поддержку Израиля.
Акция в поддержку Израиля. Фото: GIL COHEN-MAGEN / AFP / SCANPIX

Палестинская группировка боевиков ХАМАС в ходе нападения 7 октября захватила в Израиле 199 заложников, сообщил в понедельник на брифинге пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари.

"Мы предоставили 199 семьям заложников обновленную информацию", - сказал представитель армии.

Ранее сообщалось о 155 заложниках.

Среди заложников есть и израильтяне, и иностранцы.

"Усилия в пользу этих заложников являются одним из главных национальных приоритетов. Израиль и армия работают без передышки, чтобы вернуть их", - сказал Хагари.

С момента нападения ХАМАС 7 октября в Израиле были убиты по меньшей мере 1400 человек, а в результате израильских ответных ударов по сектору Газа - 2750 человек, свидетельствуют оценки обеих сторон.

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