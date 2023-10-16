ХАМАС захватил 199 заложников, сообщает Израиль

Палестинская группировка боевиков ХАМАС в ходе нападения 7 октября захватила в Израиле 199 заложников, сообщил в понедельник на брифинге пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари.
"Мы предоставили 199 семьям заложников обновленную информацию", - сказал представитель армии.
Ранее сообщалось о 155 заложниках.
Среди заложников есть и израильтяне, и иностранцы.
"Усилия в пользу этих заложников являются одним из главных национальных приоритетов. Израиль и армия работают без передышки, чтобы вернуть их", - сказал Хагари.
С момента нападения ХАМАС 7 октября в Израиле были убиты по меньшей мере 1400 человек, а в результате израильских ответных ударов по сектору Газа - 2750 человек, свидетельствуют оценки обеих сторон.
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