ХАМАС захватил 199 заложников, сообщает Израиль

"Мы предоставили 199 семьям заложников обновленную информацию", - сказал представитель армии.

Ранее сообщалось о 155 заложниках.

Среди заложников есть и израильтяне, и иностранцы.

"Усилия в пользу этих заложников являются одним из главных национальных приоритетов. Израиль и армия работают без передышки, чтобы вернуть их", - сказал Хагари.

С момента нападения ХАМАС 7 октября в Израиле были убиты по меньшей мере 1400 человек, а в результате израильских ответных ударов по сектору Газа - 2750 человек, свидетельствуют оценки обеих сторон.