Конкурс ⟩ Выиграй 2 билета на концерт группы "Ногу свело!" в Риге

Концерт пройдет в рамках европейского тура группы.

Между тем, в Instagram-аккаунте RUS TVNET проходит конкурс, участвуя в котором, каждый может выиграть два билета на мероприятие. Кликайте на пост ниже и следуйте простым условиям. Удачи:

"Ногу Свело! - современная рок-группа из Москвы, популярная с начала 1990-х годов. Лидером и автором практически всех текстов и музыки является основатель группы Максим Покровский.

На счету у группы тринадцать студийных альбомов и более 30 видеоклипов, многие из которых стали культовыми. За свою историю "Ногу свело!" неоднократно становилось лауреатом национальных премий и международных фестивалей.

Для Максима Покровского и его команды выдался непростой год, но музыканты не сдались, напротив - накопили сил и творческого задора, которым поделятся с нами в европейском туре.

16 марта группа Ногу Свело! выпустила антивоенный сингл "Нам не нужна война!". Максим Покровский: "Этой песней мы просим прощения у украинского народа за всё, что творят на его земле те, кого либо обманом отправили убивать, либо те, чьи мозги одурманены пропагандой. За всех остальных просить не станем, пусть они сами разбираются, как будут смотреть в глаза своим детям. Надеемся, что с нами солидарны все те прогрессивно мыслящие россияне, которые по тем или иным причинам не могут подать свой голос", - сообщается на сайте группы.