Фото ⟩ Жители Латвии впервые смогут отправиться в открытый космос

Фестиваль, который откроется с 25 ноября, порадует не только уникальными композициями из световых латерн с просторов галактики. В дни мероприятия пройдут рождественские выступления актеров, танцы с белыми медведями, феерические лазерные и огненные шоу, ярмарка деликатесов Вселенной и пекарня райских вкусов. Детей здесь будет ждать самый популярный житель усадьбы - верблюд Буча.

Фото: Пресс-фото

В центре внимания судьба океанов

Создавая для посетителей возможность подняться к звездам, организаторы фестиваля не забыли и о самых темных глубинах - особое внимание на мероприятии будет уделено теме сохранения океанов и их фауны. Творческий коллектив Пакруойской усадьбы выбрал увлекательный и необычный способ стимулировать дискуссию о серьезной глобальной проблеме: о судьбе океанов посетителям расскажут светящиеся мифические существа впечатляющих размеров.

"Существует непосредственная связь между космическим пространством, глубинами океана и человеком на Земле. Так много зависит от каждого из нас - задумываемся ли мы, сколько важных вещей мы можем и должны сделать, чтобы любить Вселенную и заботиться о ней, чтобы будущие поколения также могли мечтать, наслаждаться, расти и верить в чудеса Рождества? Если это звучит необычно, то самое время приехать и ощутить это уютное внутреннее ощущение мечтателя", - приглашает на фестиваль автор идеи фестиваля К. Иванченко.

Зимний фестиваль "Рождественская космическая станция" в Пакруойской усадьбе будет радовать гостей каждую пятницу и выходные дни с 25 ноября по 14 января. Дополнительная информация: www.pakrojasmuiza.lv

Галерея: Зимний фестиваль "Рождественская космическая станция"



