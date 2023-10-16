Видео ⟩ Эстонского хоккеиста исключили из молодежной команды Латвии за нападение на судей

На последней минуте игры, когда результат был 7:3 в пользу команды Рижской хоккейной школы, у ворот "Балтияс Вилки" произошла потасовка.

Сначала главный виновник инцидента пытался урегулировать конфликт, но затем хоккеист соперника, проезжая мимо него, ударил его ногой. В результате конфликт продолжился, и к нему подключились судьи. Молодой хоккеист "Балтияс Вилки" был настолько разгорячен, что начал бить судей, пока его не повалили на землю.

Ko tādu pro līgās neredzēsiet 🤦‍♂️ pic.twitter.com/k9wMrMeXts — Kaspars Rāzna (@KasparsRazna) October 15, 2023

Позднее случившееся в своем Facebook прокомментировал хоккейный клуб "Балтияс Вилки".

"После инцидента, произошедшего сегодня, 15.10.2023, во время хоккейного матча U-15, хоккейная школа "Балтияс Вилки" приняла немедленное решение о прекращении сотрудничества с эстонским хоккеистом. Хотим подчеркнуть, что игрок участвующий в конфликте - не воспитанник нашей хоккейной школы, до сих пор ему только предоставлялась возможность выступать на турнирах в составе "Балтияс Вилки". Хотя молодой эстонец и не был причиной конфликта, он перерос в неприемлемый уровень. Клуб глубоко сожалеет о поведении игрока на поле, мы осуждаем любое насилие, оно недопустимо в спорте честной конкуренции", - говорится в заявлении клуба.

Команда "Балтияс Вилки" занимает 6-е место в турнире LBJHČ U-15, а ХС "Рига-2010" занимает 2-е место в соревновании 10 команд.