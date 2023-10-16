Погибшая в Израиле подданная Латвии была матерью трех детей, она одна из первых жертв атаки ХАМАС

Vakar Latviju sasniedza ziņas par Latvijas-Izraēlas pilsoni, kura ir viena no vairāk nekā 1300 bojāgājušajiem Hamas barbariskajos 7. oktobra uzbrukumos Izraēlai.



Izraēlas vārdā vēlamies izteikt visdziļāko līdzjūtību Širanas Gonenas (Shiran Gonen) ģimenei un draugiem Izraēlā un… pic.twitter.com/v19KWGfrSo — Izraēla Latvijā (@IsraelinLatvia) October 16, 2023

В сообщении в социальных сетях посольство отмечает, что вчера до Латвии дошли сообщения о латвийско-израильской гражданке, которая является одной из более чем 1300 погибших при варварских нападениях ХАМАС на Израиль 7 октября.

"От имени Израиля мы хотим выразить глубочайшие соболезнования семье и друзьям Ширан Гонен (Shiran Gonen) в Израиле и Латвии. Смерть Ширан на музыкальном фестивале под открытым небом Nova - лишь одна из многочисленных историй, которые не будут иметь продолжения из-за массового убийства террористами ХАМАС, произошедшего утром 7 октября и унесшего жизни 260 человек.

Ширан посетила фестиваль со своим мужем Нати, который в результате нападения был ранен и лечится в больнице.

Ширан была матерью трех детей. Да будет священна ее память!".

Ранее МИД Латвии сообщил, что женщина уже долгое время проживала в Израиле.

Соболезнования семье выразили и высшие должностные лица Латвии.