Погибшая в Израиле подданная Латвии была матерью трех детей, она одна из первых жертв атаки ХАМАС

В результате нападения палестинской террористической группировки ХАМАС в Израиле погибла также двойная гражданка Израиля и Латвии, сообщает МИД Латвии. Соболезнования семье погибшей женщины выразило и посольство Израиля в Латвии.
Vakar Latviju sasniedza ziņas par Latvijas-Izraēlas pilsoni, kura ir viena no vairāk nekā 1300 bojāgājušajiem Hamas barbariskajos 7. oktobra uzbrukumos Izraēlai.— Izraēla Latvijā (@IsraelinLatvia) October 16, 2023
Izraēlas vārdā vēlamies izteikt visdziļāko līdzjūtību Širanas Gonenas (Shiran Gonen) ģimenei un draugiem Izraēlā un… pic.twitter.com/v19KWGfrSo
В сообщении в социальных сетях посольство отмечает, что вчера до Латвии дошли сообщения о латвийско-израильской гражданке, которая является одной из более чем 1300 погибших при варварских нападениях ХАМАС на Израиль 7 октября.
"От имени Израиля мы хотим выразить глубочайшие соболезнования семье и друзьям Ширан Гонен (Shiran Gonen) в Израиле и Латвии. Смерть Ширан на музыкальном фестивале под открытым небом Nova - лишь одна из многочисленных историй, которые не будут иметь продолжения из-за массового убийства террористами ХАМАС, произошедшего утром 7 октября и унесшего жизни 260 человек.
Ширан посетила фестиваль со своим мужем Нати, который в результате нападения был ранен и лечится в больнице.
Ширан была матерью трех детей. Да будет священна ее память!".
Ранее МИД Латвии сообщил, что женщина уже долгое время проживала в Израиле.
Соболезнования семье выразили и высшие должностные лица Латвии.
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