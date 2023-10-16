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Погибшая в Израиле подданная Латвии была матерью трех детей, она одна из первых жертв атаки ХАМАС

rus.tvnet.lv
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Фотография погибшей подданной Латвии
Фотография погибшей подданной Латвии Фото: Izraēlas vēstniecība/Twitter

В результате нападения палестинской террористической группировки ХАМАС в Израиле погибла также двойная гражданка Израиля и Латвии, сообщает МИД Латвии. Соболезнования семье погибшей женщины выразило и посольство Израиля в Латвии.

В сообщении в социальных сетях посольство отмечает, что вчера до Латвии дошли сообщения о латвийско-израильской гражданке, которая является одной из более чем 1300 погибших при варварских нападениях ХАМАС на Израиль 7 октября.

"От имени Израиля мы хотим выразить глубочайшие соболезнования семье и друзьям Ширан Гонен (Shiran Gonen) в Израиле и Латвии. Смерть Ширан на музыкальном фестивале под открытым небом Nova - лишь одна из многочисленных историй, которые не будут иметь продолжения из-за массового убийства террористами ХАМАС, произошедшего утром 7 октября и унесшего жизни 260 человек.

Ширан посетила фестиваль со своим мужем Нати, который в результате нападения был ранен и лечится в больнице.

Ширан была матерью трех детей. Да будет священна ее память!".

Ранее МИД Латвии сообщил, что женщина уже долгое время проживала в Израиле.

Соболезнования семье выразили и высшие должностные лица Латвии.

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