Дмитрий Орешкин: В РФ Путина лидером может быть любой убийца

- Политические заключенные - Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза - не альтернатива Путину?

- Нет. Политическая модель, до которой Россия деградировала из-за Путина, не может ориентироваться на жертву. Она ищет сильного харизматичного лидера. Если бы Навальный не сидел в тюрьме, не был бы оскорблен в глазах общественности тем, что он среди зеков и в робе, а ездил на белом коне, то он был бы Путину серьезной угрозой. А из тюрьмы он не может руководить страной, потому что она смотрит на сильного. В той модели, которую построил Путин, лидером может быть Кадыров, Пригожин, Суровикин, любой другой убийца, мордоворот и насильник, который выглядит победителем.

Преступление Путина перед Россией в том, что он вернул эту средневековую варварскую модель. Поэтому люди из тюрьмы не могут стать альтернативой Путину. Если их кто-то выпустит, то победителем будет тот, кто их выпустил, а не они сами. […] Путин также уничтожил уважение к границам и государственности. И следующий цикл развала этого пространства будет сопровождаться разборками между крутыми пацанами, каждый из которых захватит столько, сколько сможет.

- А люди подчинятся?

- Конечно. Пассивность, пластилиновость путинского населения не подразумевает способность к самостоятельной политике и сопротивлению. Она подразумевает способность подстроиться под какого-то другого вождя.

- За что тогда люди идут умирать и убивать?