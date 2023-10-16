Во вторник местами пройдут дожди

Во вторник, 7 октября, в Латвии ожидаются небольшие дожди, больше осадков будет в Видземе, где местами пройдет сильный дождь, прогнозируют синоптики.
На большей части территории страны ожидается пасмурная погода. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, на побережье - порывами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха составит от +6...+9 градусов на востоке до +10...+12 градусов на западе страны.
В Риге будет облачно, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит около +10 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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