Видео ⟩ В аэропорту "Рига" эмоционально встретили пассажиров спецрейса из Израиля

Журналисты сообщают, что в аэропорту царила очень эмоциональная атмосфера, когда встречали родственников эвакуированных из Израиля.

В Латвию вернулись граждане, находившиеся в Израиле как непродолжительное время, так и в течение нескольких лет.

"Там, где мы были, сейчас довольно спокойно. Но я не думаю, что сейчас стоит лететь в Израиль", - говорит один из пассажиров.

"Я очень рада, что у меня появилась возможность улететь в Ригу прямым рейсом и наконец-то спокойно спать по ночам. Мой муж остался там, потому что он служит в вооруженных силах и должен защищать свою Родину", - рассказала женщина, прилетевшая этим рейсом.

Этот полет также стал испытанием для национальной авиакомпании airBaltic, поскольку при его выполнении необходимо было соблюдать особые требования безопасности и оценку рисков.

На борту самолета находился техник, который в случае каких-либо мелких неполадок готов был отремонтировать самолет в Тель-Авиве, чтобы он мог как можно скорее начать полет.

Для полета также был выбран опытный капитан самолета. До последнего момента допускался сценарий, что из-за неожиданного развития самолету буквально придется развернуться и вернуться в Ригу. К счастью, в данной ситуации в этом не было необходимости.

Представитель airBaltic сказал, что полет привлек большое международное внимание. Не только родственники, но и люди со всего мира следили за ним на Flightradar24.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas