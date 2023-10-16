Видео ⟩ В аэропорту "Рига" эмоционально встретили пассажиров спецрейса из Израиля

Вечером в понедельник, 16 октября, в аэропорту Риги приземлился эвакуационный рейс airBaltic из Тель-Авива, на борту которого находились 149 человек из Латвии, Эстонии и Литвы. Программа TV3 Ziņas наблюдала за встречей пассажиров.
Журналисты сообщают, что в аэропорту царила очень эмоциональная атмосфера, когда встречали родственников эвакуированных из Израиля.
В Латвию вернулись граждане, находившиеся в Израиле как непродолжительное время, так и в течение нескольких лет.
"Там, где мы были, сейчас довольно спокойно. Но я не думаю, что сейчас стоит лететь в Израиль", - говорит один из пассажиров.
"Я очень рада, что у меня появилась возможность улететь в Ригу прямым рейсом и наконец-то спокойно спать по ночам. Мой муж остался там, потому что он служит в вооруженных силах и должен защищать свою Родину", - рассказала женщина, прилетевшая этим рейсом.
Этот полет также стал испытанием для национальной авиакомпании airBaltic, поскольку при его выполнении необходимо было соблюдать особые требования безопасности и оценку рисков.
На борту самолета находился техник, который в случае каких-либо мелких неполадок готов был отремонтировать самолет в Тель-Авиве, чтобы он мог как можно скорее начать полет.
Для полета также был выбран опытный капитан самолета. До последнего момента допускался сценарий, что из-за неожиданного развития самолету буквально придется развернуться и вернуться в Ригу. К счастью, в данной ситуации в этом не было необходимости.
Представитель airBaltic сказал, что полет привлек большое международное внимание. Не только родственники, но и люди со всего мира следили за ним на Flightradar24.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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