Фото, видео ⟩ Стрельба в центре Брюсселя: погибли два человека. Что известно к утру вторника

На стрелке был оранжевый светоотражающий жилет, и он произвел несколько выстрелов из автоматической винтовки. В социальных сетях было распространено видео, на котором мужчина, говорящий по-арабски, взял на себя ответственность за убийства. По сообщениям местных СМИ, во время нападения стрелок кричал "Аллах акбар".

Нападение произошло на севере Брюсселя, в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна, где более 35 000 болельщиков смотрели футбольный матч Бельгия-Швеция. После стрельбы игра была прекращена. Представитель полиции Ильза Ванде Кир заявила, что полицейские прибыли на место происшествия и оцепили район.

People work at a shooting scene as Belgian police secure the area, in Brussels, Belgium, October 16, 2023. REUTERS/Johanna Geron Фото: Johanna Geron/REUTERS

"Жители должны проявлять бдительность и избегать ненужных поездок", - сказала пресс-секретарь Бельгийского контртеррористического центра Лора Демилье. Она добавила, что главным приоритетом властей является безопасная эвакуация болельщиков со стадиона.

Контртеррористический центр также объявил, что на остальной территории Бельгии объявлен ​второй уровень террористической угрозы. Повышение уровня в Брюсселе до самого высокого - четвертого - означает, что "угроза чрезвычайно серьезна". До сих пор в столице действовал второй уровень, что означает среднюю угрозу терроризма.

Пока неизвестно, связана ли стрельба с международной реакцией на войну между Израилем и ХАМАС.

Первую информацию о нападении полиция получила после 19:00 (20:00 по латвийскому времени).