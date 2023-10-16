Фото, видео ⟩ Стрельба в центре Брюсселя: погибли два человека. Что известно к утру вторника

Вечером в понедельник, 16 октября, в центре Брюсселя произошел теракт. По предварительным данным, неизвестный устроил стрельбу в столице Бельгии, сообщает "Медуза". Погибли двое граждан Швеции, а стрелок сбежал с места преступления. В городе объявлен наивысший уровень террористической опасности.
На стрелке был оранжевый светоотражающий жилет, и он произвел несколько выстрелов из автоматической винтовки. В социальных сетях было распространено видео, на котором мужчина, говорящий по-арабски, взял на себя ответственность за убийства. По сообщениям местных СМИ, во время нападения стрелок кричал "Аллах акбар".
Нападение произошло на севере Брюсселя, в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна, где более 35 000 болельщиков смотрели футбольный матч Бельгия-Швеция. После стрельбы игра была прекращена. Представитель полиции Ильза Ванде Кир заявила, что полицейские прибыли на место происшествия и оцепили район.
"Жители должны проявлять бдительность и избегать ненужных поездок", - сказала пресс-секретарь Бельгийского контртеррористического центра Лора Демилье. Она добавила, что главным приоритетом властей является безопасная эвакуация болельщиков со стадиона.
Контртеррористический центр также объявил, что на остальной территории Бельгии объявлен второй уровень террористической угрозы. Повышение уровня в Брюсселе до самого высокого - четвертого - означает, что "угроза чрезвычайно серьезна". До сих пор в столице действовал второй уровень, что означает среднюю угрозу терроризма.
Пока неизвестно, связана ли стрельба с международной реакцией на войну между Израилем и ХАМАС.
Первую информацию о нападении полиция получила после 19:00 (20:00 по латвийскому времени).
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