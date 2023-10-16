Фото, видео ⟩ Стрельба в центре Брюсселя: убийца скончался

Бельгийская полиция во вторник, 17 октября, открыла огонь при задержании мужчины, который вечером в понедельник застрелил двух граждан Швеции и ранил еще одного человека в Брюсселе. Позднее AFP со ссылкой на прокуратуру сообщили, что террорист скончался в больнице.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил на пресс-конференции во вторник утром, что нападение в понедельник было террористической атакой. "Вчера три человека отправились на то, что должно было стать прекрасным футбольным праздником. Двое из них погибли в результате жестокого теракта", - сказал премьер-министр. Нападавшие специально напали на шведских болельщиков, которые находились в Брюсселе на футбольном матче между Бельгией и Швецией, заявил премьер-министр.
Нападение произошло на севере Брюсселя, в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна, где более 35 000 болельщиков смотрели футбольный матч Бельгия-Швеция. После стрельбы игра была прекращена.
На стрелке был оранжевый светоотражающий жилет, и он произвел несколько выстрелов из автоматической винтовки. По сообщениям местных СМИ, во время нападения стрелок кричал "Аллах акбар". В социальных сетях было распространено видео, на котором мужчина, говорящий по-арабски, взял на себя ответственность за убийства.
Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн заявил, что подозреваемый уже был известен властям. Ван Квикенборн подтвердил, что подозреваемым является 45-летний тунисец, который подал заявление о предоставлении убежища в Бельгии в ноябре 2019 года. Подозреваемый попал в поле зрения полиции в связи с торговлей людьми, незаконным пребыванием и угрозой национальной безопасности, сообщил министр. Власти Бельгии назвали и имя убийцы - его звали Абдесалем Лассуэд.
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В июле 2016 года полицейское агентство Бельгии получило неподтвержденную информацию о том, что мужчина имел исламистский профиль и хотел поехать в зону конфликта, чтобы присоединиться к джихаду, сообщил Ван Квикенборн, добавив, что проверки не дали результатов. "Более того, насколько известно нашим службам, конкретных доказательств радикализации не было", - сказал министр.
Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур заявила, что мужчина подал заявление о предоставлении убежища в ноябре 2019 года, но через год оно было отклонено. По словам де Мур, его официально исключили из национального реестра в феврале 2021 года, и с тех пор его не смогли найти, чтобы депортировать.
More footage of the Islamist terrorist in Brussels— Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2023
He rides around his scooter and fires his automatic rifle at will. How is it possible that the police have lost track of him
The person filming is laughing and seems to think it's funny. Can anyone translate what he is saying? pic.twitter.com/IATaLFjqc2
После стрельбы в Брюсселе бельгийское подразделение по координации анализа угроз повысило уровень угрозы в столице до четвертого, что означает, что "угроза чрезвычайно серьезна". До сих пор в столице действовал второй уровень, что означает среднюю угрозу терроризма. В Брюсселе увеличено присутствие полиции. Усиленные меры безопасности будут реализованы в потенциально наиболее опасных местах, особенно в тех, которые связаны со шведским сообществом.
Контртеррористический центр также объявил, что на остальной территории Бельгии объявлен второй уровень террористической угрозы. В стране будут проводиться усиленные проверки.
Пока неизвестно, была ли стрельба связана с международной реакцией на войну между Израилем и ХАМАС.
Первую информацию о нападении полиция получила после 19:00 (20:00 по латвийскому времени).
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