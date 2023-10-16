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Фото, видео ⟩ Стрельба в центре Брюсселя: убийца скончался

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Теракт в Брюсселе
Теракт в Брюсселе Фото: SCANPIX

Бельгийская полиция во вторник, 17 октября, открыла огонь при задержании мужчины, который вечером в понедельник застрелил двух граждан Швеции и ранил еще одного человека в Брюсселе. Позднее AFP со ссылкой на прокуратуру сообщили, что террорист скончался в больнице.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил на пресс-конференции во вторник утром, что нападение в понедельник было террористической атакой. "Вчера три человека отправились на то, что должно было стать прекрасным футбольным праздником. Двое из них погибли в результате жестокого теракта", - сказал премьер-министр. Нападавшие специально напали на шведских болельщиков, которые находились в Брюсселе на футбольном матче между Бельгией и Швецией, заявил премьер-министр.

Нападение произошло на севере Брюсселя, в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна, где более 35 000 болельщиков смотрели футбольный матч Бельгия-Швеция. После стрельбы игра была прекращена.

На стрелке был оранжевый светоотражающий жилет, и он произвел несколько выстрелов из автоматической винтовки. По сообщениям местных СМИ, во время нападения стрелок кричал "Аллах акбар". В социальных сетях было распространено видео, на котором мужчина, говорящий по-арабски, взял на себя ответственность за убийства.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн заявил, что подозреваемый уже был известен властям. Ван Квикенборн подтвердил, что подозреваемым является 45-летний тунисец, который подал заявление о предоставлении убежища в Бельгии в ноябре 2019 года. Подозреваемый попал в поле зрения полиции в связи с торговлей людьми, незаконным пребыванием и угрозой национальной безопасности, сообщил министр. Власти Бельгии назвали и имя убийцы - его звали Абдесалем Лассуэд.

Галерея: Теракт в Брюсселе

В июле 2016 года полицейское агентство Бельгии получило неподтвержденную информацию о том, что мужчина имел исламистский профиль и хотел поехать в зону конфликта, чтобы присоединиться к джихаду, сообщил Ван Квикенборн, добавив, что проверки не дали результатов. "Более того, насколько известно нашим службам, конкретных доказательств радикализации не было", - сказал министр.

Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур заявила, что мужчина подал заявление о предоставлении убежища в ноябре 2019 года, но через год оно было отклонено. По словам де Мур, его официально исключили из национального реестра в феврале 2021 года, и с тех пор его не смогли найти, чтобы депортировать.

После стрельбы в Брюсселе бельгийское подразделение по координации анализа угроз повысило уровень угрозы в столице до четвертого, что означает, что "угроза чрезвычайно серьезна". До сих пор в столице действовал второй уровень, что означает среднюю угрозу терроризма. В Брюсселе увеличено присутствие полиции. Усиленные меры безопасности будут реализованы в потенциально наиболее опасных местах, особенно в тех, которые связаны со шведским сообществом.

Контртеррористический центр также объявил, что на остальной территории Бельгии объявлен ​второй уровень террористической угрозы. В стране будут проводиться усиленные проверки.

Пока неизвестно, была ли стрельба связана с международной реакцией на войну между Израилем и ХАМАС.

Первую информацию о нападении полиция получила после 19:00 (20:00 по латвийскому времени).

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