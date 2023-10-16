Фото, видео ⟩ Стрельба в центре Брюсселя: убийца скончался

Галерея: Теракт в Брюсселе

В июле 2016 года полицейское агентство Бельгии получило неподтвержденную информацию о том, что мужчина имел исламистский профиль и хотел поехать в зону конфликта, чтобы присоединиться к джихаду, сообщил Ван Квикенборн, добавив, что проверки не дали результатов. "Более того, насколько известно нашим службам, конкретных доказательств радикализации не было", - сказал министр.

Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур заявила, что мужчина подал заявление о предоставлении убежища в ноябре 2019 года, но через год оно было отклонено. По словам де Мур, его официально исключили из национального реестра в феврале 2021 года, и с тех пор его не смогли найти, чтобы депортировать.

More footage of the Islamist terrorist in Brussels



He rides around his scooter and fires his automatic rifle at will. How is it possible that the police have lost track of him



The person filming is laughing and seems to think it's funny. Can anyone translate what he is saying? pic.twitter.com/IATaLFjqc2 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2023

После стрельбы в Брюсселе бельгийское подразделение по координации анализа угроз повысило уровень угрозы в столице до четвертого, что означает, что "угроза чрезвычайно серьезна". До сих пор в столице действовал второй уровень, что означает среднюю угрозу терроризма. В Брюсселе увеличено присутствие полиции. Усиленные меры безопасности будут реализованы в потенциально наиболее опасных местах, особенно в тех, которые связаны со шведским сообществом.

Контртеррористический центр также объявил, что на остальной территории Бельгии объявлен ​второй уровень террористической угрозы. В стране будут проводиться усиленные проверки.

Пока неизвестно, была ли стрельба связана с международной реакцией на войну между Израилем и ХАМАС.

Первую информацию о нападении полиция получила после 19:00 (20:00 по латвийскому времени).