Фото, видео ⟩ Стрельба в центре Брюсселя: убийца задержан

Полиция открыла огонь при задержании мужчины в брюссельском районе Ширбек, сообщил представитель прокуратуры Эрик ван Дайс. Сообщается, что подозреваемый находится в реанимации. При этом в МИД Бельгии заявили, что террорист "возможно, умер по дороге в больницу". Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил на пресс-конференции во вторник утром, что нападение в понедельник было террористической атакой.

"Вчера три человека отправились на то, что должно было стать прекрасным футбольным праздником. Двое из них погибли в результате жестокого теракта", - сказал премьер-министр. Нападавшие специально напали на шведских болельщиков, которые находились в Брюсселе на футбольном матче между Бельгией и Швецией, заявил премьер-министр.

Нападение произошло на севере Брюсселя, в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна, где более 35 000 болельщиков смотрели футбольный матч Бельгия-Швеция. После стрельбы игра была прекращена.