Видео ⟩ Стрельба в центре Брюсселя. Погибли два человека

Вечером в понедельник, 16 октября, в центре Брюсселя произошел теракт. По предварительным данным, неизвестный устроил стрельбу в столице Бельгии, сообщает "Медуза".
"Медуза" сообщает, что жертвами нападения стали два гражданина Швеции. Стрельба произошла примерно в 5 километрах от стадиона, где сегодня должен состояться футбольный матч между сборными Бельгии и Швеции.
Представитель полиции Ильза Ванде Кир заявила, что полицейские прибыли на место происшествия и оцепили район.
По сообщениям местных СМИ, стрелок кричал "Аллах акбар". Мужчине удалось скрыться.
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