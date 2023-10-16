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Видео ⟩ Стрельба в центре Брюсселя. Погибли два человека

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Стрельба в Брюсселе
Стрельба в Брюсселе Фото: Скриншот с Telegram канала Униан

Вечером в понедельник, 16 октября, в центре Брюсселя произошел теракт. По предварительным данным, неизвестный устроил стрельбу в столице Бельгии, сообщает "Медуза".

"Медуза" сообщает, что жертвами нападения стали два гражданина Швеции. Стрельба произошла примерно в 5 километрах от стадиона, где сегодня должен состояться футбольный матч между сборными Бельгии и Швеции.

Представитель полиции Ильза Ванде Кир заявила, что полицейские прибыли на место происшествия и оцепили район.

По сообщениям местных СМИ, стрелок кричал "Аллах акбар". Мужчине удалось скрыться.

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