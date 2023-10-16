Видео ⟩ Пожилая женщина в Плявниеках заливала соседей фекалиями

"Началось с того, что на потолке появилось сырое пятно", - рассказывает Любовь.

За два месяца вода успела достигнуть и стен, но в некоторых местах капает постоянно, поэтому для сбора воды необходим таз.

Любовь с самого начала думала, ее квартиру заливает соседка сверху. К сожалению, реальная причина оказалась гораздо неприятнее - у пенсионерки сломался унитаз, поэтому ущерб был нанесен не водой, а фекалиями.

Соседка, живущая выше, объяснила, что денег на ремонт унитаза у нее нет, но и повода для беспокойства нет, так как свои естественные потребности она справляет в ведре.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu