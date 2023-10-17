Хан-Юнис: город в секторе Газа, где беженцев уже больше, чем жителей

Среди них был и я, с женой, тремя детьми и запасом еды на два дня.

Для многих угроза израильских бомбежек и предстоящего вторжения — после того, как боевики из Газы убили 1300 человек в Израиле — перевешивает приказ ХАМАС не покидать свои дома.

Карта Фото: BBC

Но на этой узкой полоске земли, блокированной со всех сторон и отрезанной от остального мира, никогда не знаешь, где окажешься. И безопасность нигде не гарантирована.

И огромная масса жителей Газы, многих из которых бомбежки уже заставили покинуть свои дома, потерянные, испуганные, не знающие, что будет дальше, собралась здесь, в Хан-Юнисе.

Этот город, в котором обычно живет 400 тысяч человек, за одну ночь разросся до более чем миллиона. Кроме жителей северной Газы, сюда приехали и жители восточных районов, серьезно пострадавшие в ходе войны 2014 года.

Беженцы Фото: Getty Images

Каждый из них нуждается в жилье и пище, и никто не знает, как долго она ему потребуется.

Все рушится

Скудные ресурсы быстро заканчиваются. Хан-Юнис и так уже был истощен до предела. Наплыв беженцев оказался слишком большим, и все начинает рушиться.

Главная больница, и без того испытывавшая недостаток в самом необходимом, не только принимает больных и раненых с севера — она превратилась в убежище.