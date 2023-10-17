ЕС отправит в Египет самолеты с гумпомощью для сектора Газа

Вместе с тем проведение наземной операции ЦАХАЛ откладывает, объясняя это необходимостью эвакуации мирных жителей с севера сектора Газа.

Канцлер Германии посетит Египет и Израиль в знак солидарности

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 17 октября посетит Израиль. "Для меня важно выразить солидарность с Израилем во время визита," - заявил в преддверии поездки глава германского кабмина. Ранее Шольц указал, что место Германии в сложившейся ситуации "может быть только на стороне Израиля".

В ходе поездки в регион канцлер ФРГ также посетит Египет, повторив тем самым состоявшиеся ранее визиты в обе страны главы МИД Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock). Министр иностранных дел во время своих выступлений также указала на солидарность Германии с Израилем, но призвала его власти учитывать гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

ХАМАС удерживает почти 200 израильских заложников

По последним данным израильской армии, число заложников, захваченных боевиками ХАМАС в стране, достигло 199 человек. Усилия по их возвращению являются "высшим приоритетом", указал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.