В Литве вновь получено более тысячи угроз взрывов. Полиция призывает не торопиться с эвакуацией

План безопасности "Щит" пока введен только в детском саду в Сантаришкес в Вильнюсе после того, как на крыше были обнаружены подозрительные предметы.

Во вторник полиция подготовила и разослала самоуправлениям новые рекомендации о том, как реагировать на эти повторяющиеся ситуации.

"Основная идея этих рекомендаций - не спешить эвакуировать людей и прекращать работу, а сначала позвонить по телефону, предоставленному полицией, и узнать, что делать дальше. Если информации больше нет, не обнаружено появившихся ночью предметов, после осмотра помещений нет ничего подозрительного, то следует продолжать работу и игнорировать подобные сообщения", - заявил представитель Департамента полиции Р. Матонис.

Сообщения, как и прежде, поступают из школ, детских садов и других учреждений.

В понедельник ночью литовская полиция и 1,5 тысячи адресатов получили электронные письма с идентичным текстом о том, что взрывчатка заложена в учебных заведениях, помещениях самоуправлений и других общественных объектах, но угрозы не подтвердились.

В минувшую пятницу в Литве было получено 900 сообщений о якобы заминированных литовских детских садах и школах, все они оказались ложными. На выходных тоже были такие сообщения.

По мнению Департамента госбезопасности, вполне вероятно, что такие сообщения являются скоординированной атакой, которая осуществляется по инициативе враждебных государств.

В Латвии впервые такие угрозы прозвучали на прошлой неделе. Полиция также призывала не поддаваться панике и организовывать эвакуацию только в случае серьезных подозрений.