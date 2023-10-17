Умер знаменитый квнщик и соратник Зеленского Сергей Сивохо

О смерти Сивохо вечером 16 октября сообщила член Общественной палаты РФ Анна Ревякина, пишет "Медуза". Спустя время она добавила, что телеведущий жив, однако его "скорее всего будут отключать от системы поддержки жизни".

Сергей Сивохо родился в 1969 году в Донецке. В КВН начал играть во время учебы, когда и познакомился с Владимиром Зеленским. Позже он работал продюсером в основанной Зеленским студии "Квартал 95".

Во время президентской избирательной кампании 2019 года Сивохо выступал в поддержку Зеленского. В октябре 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса. Он ушел с этого поста в марте 2020 года. В то же время он стал создавать "Национальную платформу примирения и единства", этот проект должен был стать площадкой для налаживания диалога между Киевом и Донбассом, пишет "Медуза".