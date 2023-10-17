Видео ⟩ Тяжелое ДТП под Елгавой. Частично перекрыто движение

Во вторник, 17 октября, под Елгавой произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что на месте аварии частично перекрыто движение.
Latvijas Valsts ceļi сообщают, что ДТП произошло на 36-м километре Елгавского шоссе А8 при повороте на Бранки. На данный момент движение в направлении Риги перекрыто.
Судя по фотографиям и видео, опубликованным в социальных сетях, авария серьезная. Видно, что в результате ДТП полностью разбита кабина водителя грузовика.
В настоящее время мы ждем комментария Госполиции.
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