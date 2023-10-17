В результате ударов Израиля в секторе Газа погибли 17 сотрудников ООН

По меньшей мере 17 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в результате авиаударов Израиля в секторе Газа, сообщило агентство во вторник, 17 октября.
В заявлении говорится, что израильские авиаудары продолжаются в Хан-Юнисе и других районах юга анклава.
По оценкам, около миллиона человек были перемещены в пределах границ сектора Газа, почти 400 тысяч человек обратились за убежищем в учреждения БАПОР, сообщает агентство.
БАПОР подтвердило, что, несмотря на требование израильской армии об эвакуации, в школах агентства на севере сектора Газа остаются внутренне перемещенные лица. Их количество неизвестно.
Агентство больше не может поддерживать или защищать людей в этих районах, заявили в БАПОР.
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