В результате ударов Израиля в секторе Газа погибли 17 сотрудников ООН

В заявлении говорится, что израильские авиаудары продолжаются в Хан-Юнисе и других районах юга анклава.

По оценкам, около миллиона человек были перемещены в пределах границ сектора Газа, почти 400 тысяч человек обратились за убежищем в учреждения БАПОР, сообщает агентство.

БАПОР подтвердило, что, несмотря на требование израильской армии об эвакуации, в школах агентства на севере сектора Газа остаются внутренне перемещенные лица. Их количество неизвестно.

Агентство больше не может поддерживать или защищать людей в этих районах, заявили в БАПОР.