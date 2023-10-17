Вт, 17.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В результате ударов Израиля в секторе Газа погибли 17 сотрудников ООН

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: MOHAMMED SABER / EPA

По меньшей мере 17 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в результате авиаударов Израиля в секторе Газа, сообщило агентство во вторник, 17 октября.

В заявлении говорится, что израильские авиаудары продолжаются в Хан-Юнисе и других районах юга анклава.

По оценкам, около миллиона человек были перемещены в пределах границ сектора Газа, почти 400 тысяч человек обратились за убежищем в учреждения БАПОР, сообщает агентство.

БАПОР подтвердило, что, несмотря на требование израильской армии об эвакуации, в школах агентства на севере сектора Газа остаются внутренне перемещенные лица. Их количество неизвестно.

Агентство больше не может поддерживать или защищать людей в этих районах, заявили в БАПОР.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх