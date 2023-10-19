Другие страны вывезли бесплатно? Разбираемся в рейсе airBaltic из Израиля

Литва действительно одной из первых организовала эвакуацию из Израиля. И эти первые рейсы действительно были бесплатными. Но есть пара важных нюансов.

Во-первых, это был военный самолет, который уже находился рядом и мог заняться эвакуацией.

Во-вторых, эти рейсы летели только в Анталью. Оттуда домой добираться уже приходилось за свой счет. Как сообщает литовский телеканал TV3 Plus, это стоило больших денег, на что были готовы не все.

Ну и, в-третьих, самолет мог вместить в себя лишь чуть более 30 пассажиров. Массовую эвакуацию организовать таким образом было бы сложно.

Позже же Литва организовала уже регулярные эвакуационные рейсы, этим занялась авиакомпания Avia Solutions Group. По сообщениям литовских СМИ, билет на такой рейс стоил около 1000 евро.

Сколько стоили билеты на эвакуационные рейсы других стран?

Раз уж мы об этом заговорили, давайте посмотрим, насколько стоимость эвакуационного рейса, организованного Латвией, отличается от других стран.

Латвия - 340 евро;

Литва - 1000 евро;

Эстония - не организовала свой рейс;

Украина - 415 евро;

Германия - 550 евро (250 из них оплачивается государством);

Румыния - 350 евро;

Великобритания - 300 фунтов (345 евро).

Как видно, цена на эвакуационный рейс Латвии была не самой высокой. С другой стороны, Латвия была и одной из последних стран, которая решила эвакуировать своих граждан.

Почему рейс не был бесплатным?