Другие страны вывезли бесплатно? Разбираемся в рейсе airBaltic из Израиля

Организация эвакуационного рейса граждан Латвии из Израиля сопровождалась обширной критикой. В основном она касалась цены - компания airBaltic в последний момент подняла цену на билеты, а потом появилась информация о якобы бесплатном литовском рейсе. Давайте разберемся во всем спокойно.
Почему airBaltic подняла цену на билеты?
Когда об эвакуационном рейсе от airBaltic только объявили, было сообщено, что билет на него будет стоить 290 евро. Но потом цена выросла до 340 евро. Многие поспешили обвинить в этом латвийскую авиакомпанию.
Но, как сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Латвии, причина повышения цены - страховая компания. Она установила более высокие расходы на страховку на этот конкретный рейс в сравнении с обычными полетами.
airBaltic подтвердила эту информацию, сказав, что цена была повышена после того, как информация о рейсе была подана страховой компании самолета. По словам представителя компании, ситуация в Израиле и связанные с ней обстоятельства менялись очень быстро.
Причина такого повышения весьма понятна - в Израиле ведутся активные военные действия, и полеты туда сопряжены с повышенной опасностью.
Что за бесплатный литовский рейс?
Главным скандальным моментом стала информация о том, что какие-то граждане Латвии смогли вылететь из Израиля бесплатно рейсами, организованными Литвой. Об этом порталу Rus.LSM.lv сообщила Екатерина, которая как раз и вылетела таким рейсом.
Литва действительно одной из первых организовала эвакуацию из Израиля. И эти первые рейсы действительно были бесплатными. Но есть пара важных нюансов.
Во-первых, это был военный самолет, который уже находился рядом и мог заняться эвакуацией.
Во-вторых, эти рейсы летели только в Анталью. Оттуда домой добираться уже приходилось за свой счет. Как сообщает литовский телеканал TV3 Plus, это стоило больших денег, на что были готовы не все.
Ну и, в-третьих, самолет мог вместить в себя лишь чуть более 30 пассажиров. Массовую эвакуацию организовать таким образом было бы сложно.
Позже же Литва организовала уже регулярные эвакуационные рейсы, этим занялась авиакомпания Avia Solutions Group. По сообщениям литовских СМИ, билет на такой рейс стоил около 1000 евро.
Сколько стоили билеты на эвакуационные рейсы других стран?
Раз уж мы об этом заговорили, давайте посмотрим, насколько стоимость эвакуационного рейса, организованного Латвией, отличается от других стран.
- Латвия - 340 евро;
- Литва - 1000 евро;
- Эстония - не организовала свой рейс;
- Украина - 415 евро;
- Германия - 550 евро (250 из них оплачивается государством);
- Румыния - 350 евро;
- Великобритания - 300 фунтов (345 евро).
Как видно, цена на эвакуационный рейс Латвии была не самой высокой. С другой стороны, Латвия была и одной из последних стран, которая решила эвакуировать своих граждан.
Почему рейс не был бесплатным?
Возмущение вызвал также сам факт того, что за эвакуацию приходилось платить. Почему бы государству не сделать рейс бесплатным, тем более что airBaltic является национальной авиакомпанией.
"Специальный рейс был выполнен со ссылкой на призыв МИД Латвии. Предложение субсидировать рейс со стороны основного акционера - латвийского государства - не обсуждалось", - заявили в airBaltic.
На вопросы RUS TVNET Министерство сообщения ответило, что инициатива организации эвакуационного рейса исходила от МИД, поэтому и вопросы нужно обращать туда.
МИД ответил более пространно. Вначале пресс-секретарь МИД Диана Эглите сравнила цену рейсов Латвии и близких географически стран: Латвия - 340 евро, Литва - 1000 евро, Дания - около 1200 евро, Финляндия - около 600 евро.
Но почему же не бесплатно? По словам Эглите, в Израиле не было закрыто авиасообщение, рейсы продолжали совершать в том числе и израильские авиакомпании (ELAL, ISRAIR, ARKIA). Также была возможность уехать из страны на пароме. Поэтому у желающих выехать из Израиля были такие возможности.
Если сравнивать это, например, с началом войны в Украине, то там воздушное сообщение было закрыто полностью, и поэтому, по словам Эглите, организованные Латвией автобусные эвакуационные рейсы были абсолютно бесплатными.
При этом МИД не исключает возможности организовать дополнительные рейсы, если ситуация в Израиле станет хуже. И тогда об источнике финансирования будет решаться отдельно.
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