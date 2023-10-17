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Украинская армия сообщила об уничтожении девяти российских вертолетов

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Военные рядом с уничтоженным вертолетом
Военные рядом с уничтоженным вертолетом Фото: AP/Scanpix

В результате ударов украинской армии по аэродромам Бердянска и Луганска были уничтожены девять российских вертолетов, сообщили Силы спецопераций (ССО), пишет "Украинская правда".

По информации издания, используя собранную ССО информацию о концентрации значительного числа летательных аппаратов и спецтехники на аэродромах, находящихся у оккупированных войсками РФ Бердянска и Луганска, армия Украины в ночь на вторник нанесла удары по этим объектам.

В результате ударов были уничтожены девять вертолетов, а также находившаяся на аэродромах спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов, кроме того, были повреждены взлетные полосы, сообщила пресс-служба ССО.

Россияне также потеряли несколько десятков человек убитыми и ранеными.

В ССО отмечают, что склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.

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