Вот и подходит к концу второй рабочий день на этой неделе. Сегодня стало известно о том, что поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией, а синоптики поделились нерадостными прогнозами: к концу недели погода в Латвии ухудшится - возможен снег и даже метели. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET! Рассказываем коротко о самом главном за вторник, 17 октября.
Главное за 17 октября ⟩ Повреждение кабеля между Эстонией и Швецией, номера новых серий от CSDD и метели в конце недели
Новости Латвии:
"Предпринимательство должно быть созидательным", - считает опытный бизнес-эдвайзер из Риги Виктория. Ее также называют "послом малого бизнеса" в Латвии, при этом под ее руководством развились и многие крупные проекты в нашей стране. Виктория рассказала RUS TVNET, что происходит на местном рынке, почему некоторые предприниматели уезжают из страны и как в Латвии можно создать успешный бизнес.
На следующей неделе Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предложит номера новых серий на платформе e-CSDD.
В понедельник, 16 октября, в социальной сети Х распространился видеоролик, на котором якобы видно выдворение русскоязычных из Латвии за несданный экзамен по государственному языку. Рижская дума и Государственная полиция предоставили комментарии, указав, что видимая на видео бытовая ситуация не связана с языковыми вопросами.
Международные перевозчики раньше не ездили в Россию через КПП Виентули и Педедзе, однако их закрытие осложнит ситуацию в Терехово и Гребнево, через которые идут грузовики. Уже сейчас пересечение границы с Россией и Беларусью представляет мучительно долгую процедуру, рассказал генеральный секретарь ассоциации Latvijas auto Александр Поцилуйко Латвийскому радио 4. Об этом сообщает Rus.LSM.
В Адажском крае полиция с помощью дрона за неполные два часа зафиксировала 30 нарушений правил дорожного движения, сообщили в Государственной полиции.
Рижский окружной суд во вторник, 17 октября, полностью оправдал Ника Эндзиньша, обвиняемого в разжигании национальной розни в Facebook.
Информационное пространство Даугавпилса находится под влиянием не столько кремлевской пропаганды, сколько тех посланий, с которыми значительная часть жителей города, как и русскоязычных жителей Латвии, живет уже несколько десятилетий. Миф о советской стране счастья до сих пор влияет на их отношение к России, развязанной ею войне против Украины, а также к Беларуси. К такому выводу пришла Latvijas Avīze, побывав в Даугавпилсе и пообщавшись с жителями города.
Рижский районный суд приговорил водителя за трагическую аварию, совершенную в состоянии сильного алкогольного опьянения, к восьми годам тюрьмы, сообщает агентство LETA.
Во вторник, 17 октября, под Елгавой произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что на месте аварии частично перекрыто движение.
Правительство во вторник, 17 октября, решило приостановить рассмотрение законопроекта, предусматривающего расширение обязанности декларирования доходов с 2025 года.
В среду, 18 октября, через Латвию пройдет циклон, за которым придет холодный воздух из Арктики, сообщают синоптики.
Несмотря на обещания о повышении ставки, зарплата у многих учителей за сентябрь оказалась даже меньше, чем в прошлом году. Профсоюз учителей предполагает, что расчеты Министерства образования и науки (IZM) изначально были некорректными и просят объяснений, передает Rus.LSM.
За рубежом:
На пресс-конференции, созванной министром обороны Швеции Полом Йонсоном, выяснилось, что кабель связи между Швецией и Эстонией также был поврежден в Балтийском море, пишет Rus.Postimees.
Палестинская террористическая группировка ХАМАС в понедельник, 16 октября, опубликовала видео с захваченной в плен израильской женщиной по имени Миа Шем, сообщает CNN.
В результате ударов украинской армии по аэродромам Бердянска и Луганска были уничтожены девять российских вертолетов, сообщили Силы спецопераций (ССО), пишет "Украинская правда".
В возрасте 54 лет ушел из жизни телеведущий и бывший участник КВН Сергей Сивохо. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на представителя Сивохо.
В понедельник, 17 октября, Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией резолюцию, осуждающую эскалацию насилия на Ближнем Востоке, поскольку делегаты отказались поддержать предложение, в котором не осуждалась палестинская группировка ХАМАС, напавшая на Израиль 7 октября. Жертвами нападения стали более тысячи мирных жителей.
Вечером в понедельник, 16 октября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что "в ближайшие часы" со стороны "сил сопротивления" Газы можно будет ожидать "превентивных действий". Израиль готовится начать наземное наступление в секторе Газа.
Правящая партия "Право и справедливость" не сможет сформировать парламентское большинство, следует из предварительных результатов после обработки 90 процентов бюллетеней.
Интересное чтиво:
Звездные гости, вычурные платья и неожиданное убийство: на сцене Латвийского национального театра в Риге с аншлагом прошли спектакли Ренаты Литвиновой "Кактус". На шумном мероприятии побывал журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев.
Возлюбленная латвийского баскетболиста, игрока бостонского "Селтикс" - Кристапа Порзиньгиса - Лаура Визла основала собственную компанию, сообщает на этой неделе журнал Privātā Dzīve.
Ольга и Каспарс Камбалас, кажется, были одной из самых ярких пар в латвийском шоу-бизнесе. Они перед камерами поженились, ссорились, путешествовали, ходили по магазинам, а также не раз оказывались под перекрестным огнем мнений. В этом сезоне Камбала не продолжила сниматься в местных телешоу. Ольга рассказала журналу Privātā Dzīve о том, что представляет собой жизнь после шоу.
Миллионер Юлийс Круминьш ознакомил зрителей шоу "Знаменитости. Без фильтра" со своим домом в Сигулде. Во время экскурсии по дому он представил перед домом скульптуру, привезенную из далекой Австралии. Скульптура называется "Латыши, не сдавайтесь" и изображает жест, который Юлий Круминьш посвятил своим врагам и недругам.
А ты знаешь, какой город признан самым ухоженным в Латвии? А количество жителей, довольных улучшением образа какого города, выросло больше всего за последние пять лет? Пройди тест и узнай, сможешь ли узнать самые ухоженные города Латвии*, а если повезет, то ты получишь приз от Mežpils alus.
Пост Гатиса о "нечестных и бесстыдных арендаторах", дополненный описанием ситуации и фотографиями, вызвал широкий резонанс в соцсетях. В свою очередь многодетная семья, арендовавшая квартиру, считает, что в сказанном Гатисом* "так много лжи", но больше всего семью ранило, что после негативной публикации дети в школе столкнулись с моббингом. По словам Гатиса, арендаторы остались должны почти 1000 евро. Бывшие арендаторы считают, что им в сложный момент не пошли навстречу, и они не единственные - в Латвии много семей, которым не хватает денег, поэтому дети должны переезжать из одной съемной квартиры в другую.
На тартуском стадионе с искусственным покрытием в субботу вечером состоялся матч лидеров элитной юношеской лиги U17: силами мерились молодежные команды тартуская "Таммека" против таллинской "Левадии". Напряжение царило не только на поле: на трибунах тоже было неспокойно, сообщает Rus.Postimees.
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