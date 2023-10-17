Главное за 17 октября ⟩ Повреждение кабеля между Эстонией и Швецией, номера новых серий от CSDD и метели в конце недели

Возлюбленная латвийского баскетболиста, игрока бостонского "Селтикс" - Кристапа Порзиньгиса - Лаура Визла основала собственную компанию, сообщает на этой неделе журнал Privātā Dzīve.

Ольга и Каспарс Камбалас, кажется, были одной из самых ярких пар в латвийском шоу-бизнесе. Они перед камерами поженились, ссорились, путешествовали, ходили по магазинам, а также не раз оказывались под перекрестным огнем мнений. В этом сезоне Камбала не продолжила сниматься в местных телешоу. Ольга рассказала журналу Privātā Dzīve о том, что представляет собой жизнь после шоу.

Миллионер Юлийс Круминьш ознакомил зрителей шоу "Знаменитости. Без фильтра" со своим домом в Сигулде. Во время экскурсии по дому он представил перед домом скульптуру, привезенную из далекой Австралии. Скульптура называется "Латыши, не сдавайтесь" и изображает жест, который Юлий Круминьш посвятил своим врагам и недругам.

А ты знаешь, какой город признан самым ухоженным в Латвии? А количество жителей, довольных улучшением образа какого города, выросло больше всего за последние пять лет? Пройди тест и узнай, сможешь ли узнать самые ухоженные города Латвии*, а если повезет, то ты получишь приз от Mežpils alus.

Пост Гатиса о "нечестных и бесстыдных арендаторах", дополненный описанием ситуации и фотографиями, вызвал широкий резонанс в соцсетях. В свою очередь многодетная семья, арендовавшая квартиру, считает, что в сказанном Гатисом* "так много лжи", но больше всего семью ранило, что после негативной публикации дети в школе столкнулись с моббингом. По словам Гатиса, арендаторы остались должны почти 1000 евро. Бывшие арендаторы считают, что им в сложный момент не пошли навстречу, и они не единственные - в Латвии много семей, которым не хватает денег, поэтому дети должны переезжать из одной съемной квартиры в другую.

На тартуском стадионе с искусственным покрытием в субботу вечером состоялся матч лидеров элитной юношеской лиги U17: силами мерились молодежные команды тартуская "Таммека" против таллинской "Левадии". Напряжение царило не только на поле: на трибунах тоже было неспокойно, сообщает Rus.Postimees.