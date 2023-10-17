Если Латвия примет участие в организации Олимпиады-2030, в Сигулдскую трассу придется вложить миллионы

По его словам, такая сумма появилась в ходе сделанных ранее подсчетов, и это считается довольно существенным вложением, сообщает агентство LETA. Часть этого вложения Латвия сможет вернуть у потенциального организатора Олимпиады Швеции в качестве платы за аренду трассы.

По мнению Штейнбергса, в целом от участия в организации олимпийских игр экономика Латвии получит большую пользу. Более того, реконструированная трасса в Сигулде станет постоянной фундаментальной инвестицией и сможет служить и в будущем.

На вопрос, насколько далеко зашло решение о стране-организаторе зимних олимпийских игр 2030 года и участии Латвии, представитель Минобразования ответил, что в настоящее время ожидается решение шведского правительства о соглашении об организации игр.