Если Латвия примет участие в организации зимней Олимпиады 2030 года, приняв соревнования на Сигулдской саночной и бобслейной трассе, то в реконструкцию этого объекта придется вложить примерно 58 миллионов евро, сообщил Латвийскому радио директор спортивного департамента Министерства образования и науки Владимир Штейнберг.
Если Латвия примет участие в организации Олимпиады-2030, в Сигулдскую трассу придется вложить миллионы
По его словам, такая сумма появилась в ходе сделанных ранее подсчетов, и это считается довольно существенным вложением, сообщает агентство LETA. Часть этого вложения Латвия сможет вернуть у потенциального организатора Олимпиады Швеции в качестве платы за аренду трассы.
По мнению Штейнбергса, в целом от участия в организации олимпийских игр экономика Латвии получит большую пользу. Более того, реконструированная трасса в Сигулде станет постоянной фундаментальной инвестицией и сможет служить и в будущем.
На вопрос, насколько далеко зашло решение о стране-организаторе зимних олимпийских игр 2030 года и участии Латвии, представитель Минобразования ответил, что в настоящее время ожидается решение шведского правительства о соглашении об организации игр.
"Мы договорились созвониться через две недели, чтобы узнать последнюю информацию. (...) Шведский олимпийский комитет (ШОК) готовит заявку, и если решение шведского правительства будет положительным, то мы, как единственные на данный момент партнеры по организации игр, готовы принять решение на своей стороне", - заявил в радиоинтервью директор департамента спорта Министерства образования и науки.
Как уже сообщалось, если Швеция подаст заявку на проведение зимних олимпийских игр 2030 года, Латвия хотела бы не только принять соревнования на Сигулдской санной и бобслейной трассе, но и участвовать в организации соревнований по хоккею и шорт-треку, заявил на прошлой неделе в парламентской комиссии Штейнбергс.
Представители Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) подтвердили интерес шведов к привлечению Сигулдской трассы, однако о привлечении Риги к каким-либо видам спорта еще продолжаются переговоры. Если со Швецией будет достигнуто соглашение, Латвия может взяться за организацию соревнований по хоккею и шорт-треку.
На заседании подкомитета по спорту комитета Сейма по образованию, культуре и науке прозвучало предложение предложить Швеции провести спортивные соревнования в Риге в обмен на аренду санной трассы в Сигулде.
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