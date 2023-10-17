Европарламент принял долгосрочное решение по финансированию Украины

Во вторник на голосовании Европейский парламент улучшил и одобрил предложение о механизме с бюджетом в 50 млрд евро на поддержку оздоровления, восстановления и модернизации Украины с 2024 года, сообщил пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.
Европарламент желает сделать украинский механизм более демократически ответственным для содействия многопартийной демократии и повышения соответствия Украины требованиям по присоединению к Европейскому союзу (ЕС).
Украинский механизм является частью осуществляемого сейчас пересмотра многолетнего бюджета ЕС. В бюджет необходимо внести коррективы, так как он значительно опустошен кризисами с 2021 года. Депутаты Европарламента настаивают, что достичь соглашения по механизму, как и по пересмотренному бюджету, следует как можно скорее, поскольку помощь Украине с 2024 года в настоящее время не предусмотрена. Новый механизм следует включить и в бюджет следующего года, который будет обсуждаться в ноябре.
Одно из главных требований депутатов Европарламента: активы из России или от других физических или юридических лиц, непосредственно связанных с войной, которую ведет Россия, должны быть использованы для восстановления Украины.
Европарламент хочет ужесточить правила борьбы с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями в использовании средств ЕС в Украине. Депутаты считают, что финансирование не должны получать компании, находящиеся под влиянием олигархов.
Депутаты внесли поправки в предложение таким образом, чтобы сделать механизм более прозрачным. Планируется создать веб-портал о предусмотренных для Украины финансовых операциях и о целях, достигнутых государством для получения помощи. Депутаты также хотят, чтобы публиковалась информация о средствах, полученных от не входящих в ЕС стран и международных организаций.
План, в котором Украина подробно изложит реформы и инвестиции и который должен получить поддержку ЕС, должен быть разработан с привлечением Европарламента и обсужден с Верховной Радой Украины. Как только Совет ЕС договорится об общей позиции, могут начаться переговоры со странами-участницами.
20 июня Еврокомиссия предложила создать специальный украинский механизм, бюджет которого на период с 2024 года по 2027 год должен составить до 50 млрд евро в виде дотаций и займов. Механизм заменит двустороннюю поддержку, которую ЕС сейчас оказывает с помощью инструмента "Европа в мире" и инструмента "Макрофинансовая помощь +", бюджет которого составляет 18 млрд евро и действие которого завершится к концу 2023 года. Украинский механизм будет включать в себя поддержку, которую Украина получила бы в соответствии с предварительным инструментом помощи перед присоединением.
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