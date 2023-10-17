Европарламент принял долгосрочное решение по финансированию Украины

Европарламент желает сделать украинский механизм более демократически ответственным для содействия многопартийной демократии и повышения соответствия Украины требованиям по присоединению к Европейскому союзу (ЕС).

Украинский механизм является частью осуществляемого сейчас пересмотра многолетнего бюджета ЕС. В бюджет необходимо внести коррективы, так как он значительно опустошен кризисами с 2021 года. Депутаты Европарламента настаивают, что достичь соглашения по механизму, как и по пересмотренному бюджету, следует как можно скорее, поскольку помощь Украине с 2024 года в настоящее время не предусмотрена. Новый механизм следует включить и в бюджет следующего года, который будет обсуждаться в ноябре.

Одно из главных требований депутатов Европарламента: активы из России или от других физических или юридических лиц, непосредственно связанных с войной, которую ведет Россия, должны быть использованы для восстановления Украины.

Европарламент хочет ужесточить правила борьбы с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и нарушениями в использовании средств ЕС в Украине. Депутаты считают, что финансирование не должны получать компании, находящиеся под влиянием олигархов.