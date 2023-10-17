Палестинцы сообщают о сотнях погибших в Газе в результате удара по больнице Аль-Ахли. Что известно

Палестинское министерство здравоохранения утверждает, что армия Израиля нанесла удар по баптистской больнице Аль-Ахли, расположенной в центральной части сектора Газа. По данным палестинских источников, погибли около 500 человек. Израильские военные заявили, что больница не является для них целью и обещают установить обстоятельства произошедшего.
Ближневосточный корреспондент Би-би-си Том Бэйтман сообщает со ссылкой на местных жителей, что на территории больницы укрывались сотни вынужденных переселенцев.
По его словам, на фотографиях из Аль-Ахли (Би-би-си пока не может подтвердить их подлинность) видны сцены хаоса: окровавленных и искалеченных раненых выносят на носилках в темноте. На заваленной обломками улице снаружи можно увидеть тела и разбитые автомобили.
По словам британско-палестинского хирурга, профессора Гассана Абу Ситта, он оперировал в больнице, когда произошел воздушный удар. Он говорит, что часть больницы загорелась.
Представители Газы уже обвинили в нанесении авиаудара израильских военных и сообщили о гибели по меньшей мере 500 человек.
В армии Израиля заявили, что сообщения о возможном авиаударе изучаются, но точной информации пока нет. Как передает редактор Би-би-си по международным вопросам Джереми Боуэн, официальный представитель израильской армии сообщил ему по телефону, что больница «не является целью ЦАХАЛ».
«Силы обороны Израиля расследуют, по какой причине произошел взрыв и как всегда отдают приоритет точности и надежности [сведений], — сказано в заявлении. — Мы призываем всех действовать с осторожностью при передаче неподтвержденных утверждений террористической организации».
Международная реакция
Египет «самым решительным образом» осудил удар по больнице в секторе Газа. МИД страны призвал международное сообщество срочно вмешаться.
Премьер Канады Джанстин Трюдо также назвал произошедшее «ужасным и абсолютно неприемлемым».
С осуждением удара выступила Иордания, а президент Турции Реджеп Эрдоган призвал остановить «беспрецедентную жестокость в Газе».
МИД Катара заявил, что израильские атаки на «больницы, школы и другие населенные пункты» являются эскалацией конфликта.
С похожим заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения, генеральный директор которой Тедрос Адханом Гебрейесус написал, что ВОЗ призывает немедленно защитить гражданское население и медицинские учреждения.
Аббас отменил встречу с Байденом
Как передает корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Барбара Плетт-Ашер, произошедшее в больнице - наихудший из всех возможных сценариев для американского президента, который направляется в Израиль с визитом.
Во-первых, произошел взрыв в больнице - несомненно гражданском объекте. Который к тому же был наполнен не только больными и ранеными людьми, но и теми, кто пытался укрыться от войны, рассчитывая на "зону безопасности".
Палестинцы утверждают, что это был израильский авиаудар. Израильтяне говорят, что расследуют причины взрыва.
Американцы, вероятно, будут крайне осторожными в оценках - или по крайней мере в заявлениях о том, кто виноват, пока не появится больше подробностей.
Однако произошедшее поменяет повестку дня для визита Байдена: это сдвинет ее в сторону вопросов безопасности мирных жителей Газы и осложнит переговоры с лидерами арабских стран в Аммане.
Палестинский лидер Махмуд Аббас уже отменил встречу с Байденом, которая должна была состояться в Иордании.
Удар по школе
Во вторник днем также стало известно об авиаударе по школе в лагере беженцев Аль-Магази в Газе, в результате которого, по данным ООН, погибли по меньшей мере шесть человек.
Десятки людей получили ранения, и предполагается, что их число возрастет, заявило Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
«Это возмутительно и еще раз демонстрирует вопиющее пренебрежение жизнями мирных жителей, — говорится в заявлении. — В Газе больше нет безопасных мест, даже на объектах БАПОР».
БАПОР сообщает, что удар был нанесен в ходе израильской бомбардировки сектора Газа.
«По меньшей мере 4000 человек нашли укрытие в этой школе БАПОР, ставшей убежищем. Им было некуда больше идти, и сейчас им тоже идти некуда», — сообщает организация.
С 7 октября Израиль атаковал около 5 тыс. объектов ХАМАС в секторе Газа и отменил «большое количество» других ударов, чтобы избежать жертв среди палестинского гражданского населения, заявил во вторник агентству Reuters на условиях анонимности высокопоставленный израильский чиновник.
Он не уточнил, сколько ударов были отменены в ходе многодневных бомбардировок, которые, по сведениям палестинских органов здравоохранения, унесли жизни около 3 тыс. человек.
Собеседник агентства заверил только, что каждая такая операция одобряется израильским командованием «на самом высоком уровне».
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Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.
ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на его месте исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.