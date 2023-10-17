Палестинцы сообщают о сотнях погибших в Газе в результате удара по больнице Аль-Ахли. Что известно

Палестинский лидер Махмуд Аббас уже отменил встречу с Байденом, которая должна была состояться в Иордании.

Удар по школе

Во вторник днем также стало известно об авиаударе по школе в лагере беженцев Аль-Магази в Газе, в результате которого, по данным ООН, погибли по меньшей мере шесть человек.

Десятки людей получили ранения, и предполагается, что их число возрастет, заявило Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Это возмутительно и еще раз демонстрирует вопиющее пренебрежение жизнями мирных жителей, — говорится в заявлении. — В Газе больше нет безопасных мест, даже на объектах БАПОР».

БАПОР сообщает, что удар был нанесен в ходе израильской бомбардировки сектора Газа.

«По меньшей мере 4000 человек нашли укрытие в этой школе БАПОР, ставшей убежищем. Им было некуда больше идти, и сейчас им тоже идти некуда», — сообщает организация.

С 7 октября Израиль атаковал около 5 тыс. объектов ХАМАС в секторе Газа и отменил «большое количество» других ударов, чтобы избежать жертв среди палестинского гражданского населения, заявил во вторник агентству Reuters на условиях анонимности высокопоставленный израильский чиновник.

Он не уточнил, сколько ударов были отменены в ходе многодневных бомбардировок, которые, по сведениям палестинских органов здравоохранения, унесли жизни около 3 тыс. человек.